Familia lui Michał Oksiński a fost condusă pe ultimul drum luni, 16 noiembrie, Părinții și sora atacatorului au fost înmormântați într-un mormânt comun. În schimb, trupul tânărului de 24 de ani, autorul masacrului soldat cu șase morți la Cracovia, precum și cu uciderea propriilor părinți și a surorii sale, rămâne nerevendicat. Nici familia și nici autoritățile nu doresc să-i organizeze funeraliile, iar una dintre variantele vehciulate de presă este ca trupul să fie donat în scopuri medicale și științifice.
Ceremonia funerară a avut loc în localitatea natală a familiei Oksiński. La slujbă au participat reprezentanți ai Academiei de Arte Frumoase din Cracovia, unde studia sora tânărului, precum și oficialități locale, potrivit Fakt.pl.
Familia a refuzat accesul presei la înmormântare, alegând să își ia rămas-bun de la cei dragi departe de atenția publică.
Familia refuză să revendice trupul atacatorului
Rudele lui Michał Oksiński au refuzat să revendice trupul acestuia de la morgă. În aceste condiții, responsabilitatea a fost transferată autorităților locale din Cracovia.
Potrivit presei poloneze, primarul orașului a transmis că municipalitatea nu intenționează să organizeze și să finanțeze din bani publici funeraliile celui acuzat de comiterea atacului. În schimb, una dintre variantele luate în calcul este donarea corpului către Colegiul Medical al Universității Jagiellone.
Dacă instituția de învățământ va accepta propunerea, trupul neînsuflețit ar putea fi folosit în scopuri științifice și didactice.
Un atac care a șocat Polonia
Pe 7 noiembrie 2026, sâmbătă după-amiază, Michał Oksiński a deschis focul la întâmplare în centrul vechi al Cracoviei, ucigând șase trecători. În schimbul de focuri cu doi polițiști, atât atacatorul, cât și oamenii legii au fost grav răniți.
După câteva ore, anchetatorii au descoperit că tânărul de 24 de ani și-ar fi ucis și familia, mama, tatăl și sora, folosind un pistol prevăzut cu amortizor. Victimele se aflau în locuință și nu ar fi avut nicio șansă să se apere.
Seria de crime a provocat un șoc profund în Polonia, o țară care se numără printre statele europene cu una dintre cele mai scăzute rate ale infracțiunilor violente comise cu arme de foc.