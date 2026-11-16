Scris de Emanuel Focșan Publicat: 16 nov. 2026, 22:56

Familia lui Michał Oksiński a fost condusă pe ultimul drum luni, 16 noiembrie, Părinții și sora atacatorului au fost înmormântați într-un mormânt comun. În schimb, trupul tânărului de 24 de ani, autorul masacrului soldat cu șase morți la Cracovia, precum și cu uciderea propriilor părinți și a surorii sale, rămâne nerevendicat. Nici familia și nici autoritățile nu doresc să-i organizeze funeraliile, iar una dintre variantele vehciulate de presă este ca trupul să fie donat în scopuri medicale și științifice.

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