Elon Musk susține campania pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia

Elon Musk s-a alăturat campaniei prin care angajați, investitori și lideri din industria tehnologiei cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, la doar câteva zile după demisia acestuia. Petiția „Bring Jensen Back” a strâns peste 170.000 de semnături, iar printre susținători se numără și nume importante din Silicon Valley, precum Tim Sweeney, fondatorul Epic Games, și Garry Tan, directorul Y Combinator.
Musk a confirmat public că susține inițiativa printr-un mesaj publicat pe platforma X: „A început o petiție pentru reinstalarea lui Jensen și o semnez și eu”. Gestul său adaugă greutate unei campanii care încearcă să convingă consiliul de administrație al producătorului de cipuri să revină asupra deciziei privind conducerea companiei.
Peste 170.000 de semnături pentru revenirea lui Jensen Huang
Petiția cere conducerii Nvidia să îl readucă pe Jensen Huang în funcția de director general, în timp ce o investigație independentă clarifică acuzațiile apărute în ultimele zile. Organizatorii susțin că fostul șef al companiei ar fi fost îndepărtat fără să beneficieze de o procedură echitabilă.
Potrivit informațiilor publicate de Reuters, inițiativa a depășit 177.000 de semnături până luni, 16 noiembrie. Printre persoanele care și-au declarat sprijinul se află Elon Musk, Tim Sweeney, Amjad Masad, directorul Replit, și Tobias Lütke, directorul Shopify.
De ce a demisionat șeful Nvidia
Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, a demisionat joi, 12 noiembrie, după 33 de ani în fruntea companiei. Plecarea sa a venit în urma unor dezvăluiri despre relații extraconjugale, inclusiv una cu o femeie suspectată de serviciile de informații americane că ar fi spionat pentru China.
Acuzațiile au declanșat controverse atât în mediul de afaceri, cât și în cercurile politice de la Washington.
Nvidia a numit-o pe directoarea financiară Colette Kress în funcția de director general interimar și urmează să caute un înlocuitor permanent.
Silicon Valley se mobilizează pentru fostul CEO
Potrivit informațiilor publicate de Financial Times și preluate de presa internațională, apropiați ai lui Huang ar organiza un grup de influență format din lideri ai industriei tehnologice, cu scopul de a susține revenirea sa. Inițiativa ar include discuții cu persoane influente din Silicon Valley și demersuri pentru obținerea sprijinului de la Casa Albă.
Președintele american Donald Trump și-a exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a-l primi înapoi pe Huang. În schimb, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a susținut că Nvidia ar trebui să caute un director general din afara companiei, pentru a realiza o schimbare majoră de conducere.
Viitorul Nvidia, în centrul unei dispute
Nvidia are un rol strategic în competiția globală pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, iar cipurile sale sunt esențiale pentru centrele de date și infrastructura care susțin cele mai avansate sisteme AI.
De aceea, plecarea lui Huang și posibilitatea revenirii sale au devenit subiecte de interes pentru investitori, politicieni și companii din industria tehnologiei.
Deocamdată, petiția nu obligă Nvidia să îl reinstaleze pe fostul CEO. Decizia aparține consiliului de administrație, care trebuie să analizeze atât acuzațiile legate de relațiile personale ale lui Huang, cât și întrebările privind respectarea restricțiilor americane la exportul de cipuri.