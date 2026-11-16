Elon Musk susține campania pentru revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia

Publicat 16 nov. 2026, 17:58 Actualizat 16 nov. 2026, 18:02

Elon Musk s-a alăturat campaniei prin care angajați, investitori și lideri din industria tehnologiei cer revenirea lui Jensen Huang la conducerea Nvidia, la doar câteva zile după demisia acestuia. Petiția „Bring Jensen Back” a strâns peste 170.000 de semnături, iar printre susținători se numără și nume importante din Silicon Valley, precum Tim Sweeney, fondatorul Epic Games, și Garry Tan, directorul Y Combinator.

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