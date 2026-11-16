Ucraina a lovit Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea. Traficul rutier, întrerupt

Ucraina a lansat un nou atac asupra podului peste strâmtoarea Kerci, care face legătura între Rusia și peninsula Crimeea, provocând întreruperea circulației. Informația a fost anunțată luni de Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei numit de Moscova, într-o postare pe Telegram.
Ucraina a lovit Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea
Administrația instalată de Moscova în Crimeea a confirmat un nou atac ucrainean asupra Podului Kerci. Potrivit relatărilor localnicilor, în apropierea infrastructurii au fost auzite aproximativ zece explozii.
Circulația rutieră pe pod a fost restricționată până în jurul orei 12:00, luni, 16 noiembrie. Totodată, autoritățile au deschis un centru de intervenție în situații de urgență în orașul Kerci, pentru coordonarea operațiunilor și evaluarea consecințelor atacului.
Primele informații despre blocarea Podului Crimeei au apărut încă de duminică seara. Ulterior, Serghei Aksionov a confirmat că restricțiile de circulație au fost impuse în urma atacului atribuit forțelor ucrainene
Atac masiv cu drone în Rusia
Un nou val de atacuri cu drone ucrainene a lovit mai multe regiuni ale Rusiei în noaptea de 15 spre 16 noiembrie. Patru obiective industriale din orașul Azov, regiunea Rostov, au fost cuprinse de flăcări, iar trei persoane au fost rănite. Potrivit informațiilor apărute în presa independentă, printre țintele atacului s-ar număra un depozit de petrol și o stație de distribuție a gazelor naturale. Alte atacuri au fost raportate în regiunile Krasnodar și Iaroslavl, unde autoritățile au închis temporar o șosea care duce spre Moscova.
Publicația independentă rusă Astra a analizat fotografiile și înregistrările video realizate de localnici și a identificat zona în care s-a produs unul dintre incendii. Aici se află două obiective energetice, un depozit de petrol și o instalație de distribuție a gazelor naturale. Canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+ susține că ambele obiective au fost cuprinse de flăcări. Autoritățile ruse au confirmat incendiile de la cele patru obiective industriale, dar nu au precizat oficial dacă depozitul de petrol și instalația de gaze se numără printre acestea.
Un depozit de petrol cu 10 rezervoare, printre obiectivele vizate de drone
Depozitul petrolier din Azov aparține companiei Flash Energy și este folosit pentru recepția, depozitarea și livrarea mai multor categorii de produse petroliere. Instalația dispune de zece rezervoare, cu o capacitate totală de peste 6.500 de metri cubi.
În apropiere se află și obiectivul companiei Iug-Impex, care desfășoară activități de comercializare și depozitare a combustibililor solizi, lichizi și gazoși, precum și a altor produse similare. Deocamdată, nu există informații confirmate privind amploarea pagubelor suferite de cele două instalații sau dacă activitatea acestora a fost întreruptă. Atacul face parte dintr-o serie de lovituri asupra infrastructurii industriale și energetice rusești. În ultimele săptămâni, mai multe rafinării și instalații petroliere din Rusia au fost vizate de drone ucrainene, provocând incendii și pagube la obiective importante pentru industria petrolieră.