Ucraina a lovit Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea. Traficul rutier, întrerupt

Publicat 16 nov. 2026, 10:16 Actualizat 16 nov. 2026, 10:24

Ucraina a lansat un nou atac asupra podului peste strâmtoarea Kerci, care face legătura între Rusia și peninsula Crimeea, provocând întreruperea circulației. Informația a fost anunțată luni de Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei numit de Moscova, într-o postare pe Telegram.

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