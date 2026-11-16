Presa maghiară: Comasarea județelor ar putea lăsa maghiarii din Harghita și Covasna fără majoritate
Județul Harghita/ Foto: Arhivă
Reforma administrativă pregătită de Guvernul României stârnește îngrijorare în presa maghiară. Jurnaliștii din Ungaria avertizează că reorganizarea județelor și comasarea localităților ar putea afecta comunitățile maghiare din Transilvania, inclusiv majoritatea pe care acestea o dețin în Harghita și Covasna. Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții UDMR, cel puțin 53 de comune locuite de maghiari ar putea fi vizate de reformă, dintre care 30 au în prezent primari maghiari. În joc sunt reprezentarea politică, administrațiile locale și dreptul de a folosi limba maternă.
Presa maghiară avertizează: 53 de comune maghiare din Transilvania ar putea fi afectate de reforma administrativă
Planurile privind reorganizarea administrativ-teritorială a României au atras atenția presei din Ungaria. Potrivit publicațiilor maghiare, propunerile privind comasarea comunelor și reducerea numărului de județe ar putea avea consecințe importante asupra comunităților maghiare din Transilvania, în special asupra celor din Harghita și Covasna.
Horváth Anna, vicepreședinte executiv al UDMR, responsabilă pentru administrația locală, a explicat că, dacă s-ar aplica pragul de 1.500 de locuitori pentru comasarea localităților, reforma ar afecta 429 de unități administrativ-teritoriale din România. Dintre acestea, 53 sunt comune locuite de maghiari, iar 30 au în prezent primari maghiari, conform Hello Magyar.hu.
Reprezentanții UDMR atrag atenția că acesta este doar unul dintre scenariile discutate. Social-democrații au luat în calcul mai multe praguri de populație pentru localitățile care ar urma să fie comasate, de la 1.500 la 3.000 și chiar 5.000 de locuitori. În funcție de varianta aleasă, numărul comunităților afectate ar putea fi mult mai mare. Deocamdată, nu există un proiect scris al Guvernului care să stabilească forma finală a reformei.
Harghita ar putea fi unită cu Mureș, iar Covasna cu Brașov. Scenariul care îngrijorează comunitatea maghiară
Una dintre cele mai sensibile teme pentru UDMR este comasarea județelor și schimbarea hărții administrative a României. Presa maghiară vorbește despre o hartă care circulă în spațiul public și care prezintă mai multe posibile variante de reorganizare a țării. Potrivit acestei hărți, județul Harghita ar urma să fie unit cu Mureș, Covasna cu Brașov, Satu Mare cu Bihor, iar Arad cu Timiș. Într-un asemenea scenariu, ponderea populației maghiare în noile unități administrative s-ar putea modifica semnificativ.
Harghita și Covasna sunt singurele județe din România în care populația maghiară este majoritară. Reprezentanții UDMR se tem că unirea acestora cu alte județe ar putea transforma comunitățile maghiare în minorități la nivelul noilor unități administrative, ceea ce ar avea implicații asupra reprezentării lor politice și a folosirii limbii materne în relația cu autoritățile.
Horváth Anna a precizat însă că nu se cunoaște originea hărții care circulă în spațiul public și că aceasta nu poate fi considerată un proiect oficial al Guvernului. Ideea reducerii numărului de județe la 15, după modelul celor 15 curți de apel, a fost lansată de vicepreședintele PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru pentru reforma administrativă.
UDMR trasează o linie roșie. Kelemen Hunor cere referendum înainte de comasarea localităților
UDMR susține că nu se opune unei reforme administrative, dar respinge categoric comasările impuse comunităților locale. Conducerea formațiunii consideră că orice schimbare a limitelor administrative trebuie să țină cont de voința locuitorilor, de particularitățile comunităților și de drepturile minorităților naționale.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a cerut ca locuitorii fiecărei localități vizate de reorganizare să poată decide prin referendum dacă acceptă sau nu comasarea. Uniunea susține asocierile voluntare între administrațiile locale și dezvoltarea unor forme de cooperare între primării, fără impunerea unor schimbări de la nivel central.
Pentru reprezentanții UDMR, o limită care nu poate fi depășită este transformarea comunităților maghiare din Ținutul Secuiesc în minorități la nivelul noilor județe. Formațiunea respinge și variantele de reorganizare care ar reduce ponderea populației maghiare în județele din vestul și nord-vestul țării.
Guvernul promite impozite reduse cu până la 50% pentru localitățile care acceptă comasarea
În paralel cu discuțiile despre reorganizarea județelor, Guvernul pregătește un program prin care primarii și locuitorii comunelor mici să fie încurajați să accepte comasarea voluntară. Executivul susține că multe dintre aceste localități nu dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și acoperi singure cheltuielile de funcționare.
Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a anunțat că locuitorii comunelor care acceptă comasarea ar putea beneficia de reducerea cu până la 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri intravilane, pentru o perioadă de unul sau doi ani. Totodată, comunitățile care aleg să se unească ar putea beneficia de un program special de investiții în drumuri, rețele de apă și canalizare, gaze, școli și centre medicale.
Potrivit calendarului anunțat de ministru, demersurile pentru organizarea referendumurilor locale ar trebui începute până la 1 martie 2027, iar comasările ar urma să intre în vigoare din 2028. După termenul de 1 martie 2027, Guvernul ar putea trece la o a doua etapă a reformei, care să presupună comasări obligatorii, prin asumarea răspunderii.
Amenințări cu moțiunea de cenzură și opoziție din partea primarilor. Reforma administrativă stârnește tensiuni
Planurile privind schimbarea hărții României au stârnit reacții nu doar în rândul reprezentanților comunității maghiare, ci și în rândul unor politicieni români. Primarul orașului Cavnic, liberalul Vladimir Petruț, a amenințat inițial cu organizarea unui referendum pentru desprinderea Maramureșului de România, în cazul în care județul ar fi absorbit de Cluj. Ulterior, edilul a revenit asupra declarației, precizând că Maramureșul rămâne în România, dar că nu dorește dispariția numelui județului.
Și reprezentanții UDMR au avertizat că reforma ar putea avea consecințe politice importante. Liderul deputaților Uniunii, Csoma Botond, a anunțat că formațiunea ar vota o moțiune de cenzură dacă Guvernul condus de Luca Niculescu și-ar asuma răspunderea pentru reformă.
Programul de comasare voluntară urmează să fie supus consultării publice timp de zece zile, înainte de a ajunge pe masa Guvernului. În ceea ce privește reorganizarea administrativ-teritorială mai amplă, grupul de lucru al PSD ar urma să finalizeze propunerile până la sfârșitul lunii martie 2027. Până atunci, variantele privind comasarea județelor Harghita, Covasna și a celorlalte județe rămân scenarii neoficiale, fără o decizie adoptată de autorități.
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