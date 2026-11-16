Presa maghiară: Comasarea județelor ar putea lăsa maghiarii din Harghita și Covasna fără majoritate

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 08:03

Reforma administrativă pregătită de Guvernul României stârnește îngrijorare în presa maghiară. Jurnaliștii din Ungaria avertizează că reorganizarea județelor și comasarea localităților ar putea afecta comunitățile maghiare din Transilvania, inclusiv majoritatea pe care acestea o dețin în Harghita și Covasna. Potrivit calculelor prezentate de reprezentanții UDMR, cel puțin 53 de comune locuite de maghiari ar putea fi vizate de reformă, dintre care 30 au în prezent primari maghiari. În joc sunt reprezentarea politică, administrațiile locale și dreptul de a folosi limba maternă.

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