Alertă de incendiu pe Aeroportul din Chișinău! Pasagerii și angajații au fost evacuați de urgență

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 15:59

Momente de agitație pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, unde o alarmă de incendiu a fost declanșată duminică dimineață. Pasagerii și angajații au fost evacuați preventiv, iar autoritățile au intervenit pentru a verifica dacă există un pericol real.

Distribuie articolul