Alertă de incendiu pe Aeroportul din Chișinău! Pasagerii și angajații au fost evacuați de urgență

Momente de agitație pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, unde o alarmă de incendiu a fost declanșată duminică dimineață. Pasagerii și angajații au fost evacuați preventiv, iar autoritățile au intervenit pentru a verifica dacă există un pericol real.
Incidentul a fost semnalat în jurul orei 05:36, când sistemul de alarmare a indicat o posibilă situație de urgență în incinta aeroportului. Polițiștii de frontieră au acționat imediat și au coordonat evacuarea persoanelor aflate în clădire, respectând procedurile de siguranță.
Alarmă de incendiu pe aeroportul din Chișinău. Ce au găsit autoritățile
După evacuarea pasagerilor și a personalului, au fost efectuate verificări pentru a stabili dacă alarma anunța un incendiu sau o altă situație care putea pune în pericol persoanele aflate în aeroport.
În urma controalelor, autoritățile nu au identificat nicio sursă de incendiu. Astfel, alerta s-a dovedit a fi una fără un pericol real, iar intervenția s-a încheiat fără incidente.
Potrivit Poliției de Frontieră, întreaga operațiune s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca vreo persoană să fie rănită.
Aeroportul și-a reluat activitatea în condiții normale
După finalizarea verificărilor și eliminarea suspiciunilor privind existența unui incendiu, activitatea Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a continuat în condiții normale.
Autoritățile au transmis că nu au fost înregistrate întreruperi ale activității aeroportuare în urma acestui incident.
Între timp, sunt analizate împrejurările în care a fost activată alarma de incendiu, pentru a se stabili ce a provocat declanșarea sistemului de avertizare.
Intervenția de duminică dimineață a fost una preventivă, evacuarea fiind realizată pentru protejarea pasagerilor și a angajaților până la clarificarea situației.