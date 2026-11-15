Alexandru Rogobete, anunț despre criza medicamentelor din România. Produse farmaceutice există în depozite, dar nu ajung în farmacii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 15:46

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, atrage atenția asupra unei probleme tot mai grave de pe piața farmaceutică din România. Deși numeroase medicamente există în stocurile distribuitorilor, acestea nu ajung întotdeauna pe rafturile farmaciilor, iar pacienții ajung să le caute în mai multe locuri fără să le găsească.

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