Alexandru Rogobete, anunț despre criza medicamentelor din România. Produse farmaceutice există în depozite, dar nu ajung în farmacii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, atrage atenția asupra unei probleme tot mai grave de pe piața farmaceutică din România. Deși numeroase medicamente există în stocurile distribuitorilor, acestea nu ajung întotdeauna pe rafturile farmaciilor, iar pacienții ajung să le caute în mai multe locuri fără să le găsească.
Oficialul a anunțat că va discuta marți, la Bruxelles, cu reprezentanții distribuitorilor și producătorilor de medicamente de la nivel european, pentru a identifica soluții la problemele de aprovizionare. În paralel, Ministerul Sănătății pregătește o modificare legislativă prin care stocurile existente în depozite ar urma să fie făcute publice.
Alexandru Rogobete: Medicamentele există în depozite, dar nu sunt distribuite farmaciilor
Ministrul a explicat că lipsa unor produse farmaceutice de pe piață nu este întotdeauna cauzată de absența lor din stocurile distribuitorilor. În anumite situații, medicamentele sunt disponibile în depozite, însă nu sunt livrate către farmacii, ceea ce face ca pacienții să nu le poată procura.
Alexandru Rogobete a precizat că există și situații în care întreruperea aprovizionării este provocată de producători, însă pentru unele dintre medicamentele care lipsesc există alternative terapeutice.
În acest context, ministrul le recomandă pacienților să nu caute exclusiv după denumirea comercială a unui medicament, ci să verifice și substanța activă, deoarece pot exista produse echivalente.
Marile lanțuri de farmacii, în centrul problemei. Ce spune ministrul despre controlul pieței
Întrebat de ce anumite medicamente rămân în depozite în loc să fie distribuite către farmacii, Alexandru Rogobete a indicat concentrarea tot mai mare a pieței în jurul marilor lanțuri farmaceutice.
Potrivit ministrului, unele produse, în special cele cu prețuri foarte mici sau cu un volum redus de vânzări, nu sunt considerate suficient de rentabile pentru a fi aduse pe rafturile farmaciilor.
Costurile asociate aprovizionării și menținerii acestor produse în oferta comercială pot determina operatorii să nu le includă în distribuția obișnuită, chiar dacă există stocuri disponibile în depozite.
Oficialul consideră că această situație afectează accesul pacienților la tratamente și că este nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește circuitul medicamentelor.
Ministerul Sănătății pregătește publicarea stocurilor de medicamente din depozite
Pentru a limita situațiile în care pacienții nu găsesc anumite tratamente, Ministerul Sănătății lucrează la o modificare legislativă care ar permite publicarea informațiilor despre stocurile de medicamente existente în depozite.
Datele ar urma să fie disponibile pe site-ul instituției, astfel încât să existe o imagine mai clară asupra produselor disponibile și a celor care ajung efectiv în farmacii.
Măsura ar putea facilita identificarea medicamentelor care există în sistem, dar nu sunt distribuite, și ar putea contribui la o mai bună monitorizare a aprovizionării.
Discuții la Bruxelles cu producătorii și distribuitorii europeni de medicamente
Un alt pas anunțat de Alexandru Rogobete este întâlnirea programată marți, la Bruxelles, cu reprezentanții producătorilor și distribuitorilor de produse farmaceutice din Europa.
Discuțiile vor viza problemele care afectează disponibilitatea medicamentelor în România, cauzele întreruperilor de aprovizionare și modalitățile prin care produsele existente în depozite pot ajunge la pacienți.
Ministrul urmărește identificarea unor soluții care să reducă perioadele în care anumite tratamente lipsesc din farmacii și să îmbunătățească accesul bolnavilor la medicamentele de care au nevoie.
Până la implementarea unor eventuale modificări, pacienții sunt sfătuiți să discute cu medicul sau farmacistul despre alternativele disponibile și să verifice medicamentele și în funcție de substanța activă, nu doar după numele comercial.