Ziua Mondială a Diabetului: Peste 40% dintre bolnavi rămân nediagnosticați. Care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 nov. 2026, 12:24

Peste 40% dintre persoanele care au diabet nu știu că suferă de această boală, avertizează Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), de Ziua Mondială a Diabetului. Diagnosticarea întârziată poate crește riscul unor complicații grave, iar recunoașterea simptomelor timpurii, precum setea accentuată, urinarea frecventă, oboseala și vederea încețoșată, poate contribui la depistarea la timp a bolii.

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