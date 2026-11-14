Ziua Mondială a Diabetului: Peste 40% dintre bolnavi rămân nediagnosticați. Care sunt simptomele care trebuie să ne alarmeze
Măsurarea diabetului este o soluție salvoatoare. Foto/Arhivă
Peste 40% dintre persoanele care au diabet nu știu că suferă de această boală, avertizează Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), de Ziua Mondială a Diabetului. Diagnosticarea întârziată poate crește riscul unor complicații grave, iar recunoașterea simptomelor timpurii, precum setea accentuată, urinarea frecventă, oboseala și vederea încețoșată, poate contribui la depistarea la timp a bolii.
De Ziua Mondială a Diabetului, Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) atrage atenția asupra importanței prevenției, a controalelor medicale și a identificării timpurii a bolii. Setea excesivă, urinarea frecventă, oboseala și vederea încețoșată sunt printre semnele care pot indica prezența diabetului.
Diagnosticarea precoce a diabetului, esențială pentru prevenirea complicațiilor
Diabetul zaharat continuă să reprezinte o problemă importantă de sănătate publică, atât prin numărul persoanelor afectate, cât și prin consecințele pe termen lung asupra organismului. Potrivit INSP, identificarea bolii într-un stadiu incipient și accesul la servicii medicale adecvate pot contribui la reducerea riscului de complicații.
Mesajul campaniei dedicate Zilei Mondiale a Diabetului din 2026 este „Intervenții precoce împotriva diabetului” (Early action on diabetes). Tema pune accent pe necesitatea unor măsuri de prevenție, pe depistarea cât mai rapidă a afecțiunii și pe asigurarea continuității îngrijirii medicale.
În acest context, INSP participă la proiectul european JACARDI – Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes, inițiativă care urmărește îmbunătățirea strategiilor de prevenție și a managementului bolilor cardiovasculare și al diabetului.
Peste 3.000 de persoane au participat la un program de screening în comunități
În cadrul proiectului JACARDI a fost implementat un model de screening destinat identificării riscului de diabet, aplicat în cazul a peste 3.000 de persoane fără simptome, din șase comunități pilot.
Evaluările au fost realizate cu sprijinul asistenților medicali comunitari. Persoanele participante au primit informații despre riscul individual de a dezvolta diabet și recomandări privind schimbările de stil de viață care pot contribui la prevenirea bolii.
Atunci când rezultatele evaluării au indicat necesitatea unor investigații suplimentare, beneficiarii au fost îndrumați către medicul de familie. Consultațiile preventive sunt disponibile atât persoanelor asigurate, cât și celor neasigurate, potrivit informațiilor transmise de INSP.
De ce persoanele cu diabet sunt mai vulnerabile la infecții
Diabetul zaharat poate afecta capacitatea organismului de a lupta împotriva infecțiilor, avertizează specialiștii INSP. Persoanele diagnosticate cu această afecțiune au un risc mai mare de îmbolnăvire, pot dezvolta forme mai severe ale unor infecții și se pot recupera într-un interval mai lung.
Explicația este legată de efectele nivelului crescut al glicemiei asupra organismului. Hiperglicemia poate afecta funcționarea sistemului imunitar, reducând eficiența mecanismelor de apărare împotriva agenților patogeni.
Din acest motiv, pacienții cu diabet pot fi mai expuși unor afecțiuni precum:
Infecții ale tractului respirator;
Gripă;
Pneumonie;
Infecții urinare;
Infecții ale pielii.
Totodată, vindecarea rănilor, a tăieturilor sau recuperarea după anumite boli poate necesita mai mult timp în cazul persoanelor cu diabet.
Ce vaccinuri sunt gratuite pentru persoanele cu diabet în România
Prevenirea infecțiilor este deosebit de importantă pentru pacienții diagnosticați cu diabet zaharat. În România, aceștia pot beneficia de vaccinare gratuită, în baza unei prescripții medicale, pentru protecția împotriva mai multor boli infecțioase.
Conform informațiilor prezentate de INSP, vaccinurile disponibile gratuit pentru această categorie de pacienți vizează:
Gripa;
Infecțiile pneumococice;
Hepatita B;
Difteria, tetanosul și tusea convulsivă.
Vaccinarea face parte din măsurile de prevenție recomandate pentru reducerea riscului de îmbolnăvire și a complicațiilor asociate infecțiilor.
Care sunt primele simptome ale diabetului zaharat
Una dintre problemele majore în depistarea diabetului este faptul că numeroase persoane nu recunosc manifestările bolii sau nu le asociază cu această afecțiune. INSP estimează că peste 40% dintre persoanele care trăiesc cu diabet zaharat nu au primit un diagnostic.
Printre cele mai frecvente simptome care pot semnala apariția diabetului se numără:
Setea accentuată și senzația persistentă de gură uscată;
Nevoia de a urina mai des decât în mod obișnuit;
Oboseala și lipsa de energie;
Vederea încețoșată.
Specialiștii atrag atenția și asupra diabetului de tip 1, care poate apărea la orice vârstă. Afecțiunea poate fi uneori confundată cu alte probleme de sănătate sau poate rămâne nediagnosticată, în special în cazul adulților.
Recunoașterea manifestărilor specifice și prezentarea la medic pentru investigații sunt esențiale pentru stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului în timp util.
De ce nu este suficientă doar diagnosticarea diabetului
Depistarea bolii reprezintă primul pas, însă rezultatele pe termen lung depind și de posibilitatea pacienților de a beneficia de tratament și monitorizare medicală.
INSP subliniază că un diagnostic stabilit la timp trebuie urmat de acces rapid și echitabil la servicii medicale, precum și de sprijin constant pentru gestionarea afecțiunii.
Prin urmare, prevenția, controalele periodice, identificarea factorilor de risc și accesul la îngrijire integrată sunt măsuri importante pentru reducerea complicațiilor diabetului zaharat.
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