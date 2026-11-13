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Doar 22 de lei pe zi pentru hrana unui pacient internat în spital. Trei mese, un buget la limită: cum se descurcă unitățile medicale

Pat de spital/ Profimedia

Pat de spital/ Profimedia

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 nov. 2026, 07:42
SursăRealitatea PLUS

Douăzeci și doi de lei pe zi, atât este suma alocată pentru hrana unui pacient internat într-un spital din România. Bani din care trebuie asigurate toate cele trei mese ale zilei: micul dejun, prânzul și cina. Totul, în condițiile în care prețurile alimentelor au crescut, iar un pacient are nevoie de o alimentație corespunzătoare pentru a se putea recupera, unitățile spitalicești se descurcă tot mai greu, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit Realitatea PLUS, pentru fiecare masă rămân puțin peste 7 lei. Cu acești bani ar trebui să fie pregătită hrana unei persoane bolnave, care, de multe ori, are nevoie de un regim alimentar special. La o unitate medicală din Drobeta Turnu Severin, spitalul are bucătărie proprie, dar bugetul este la limita.

Am reușit, cumva, să ne încadrăm în această sumă, având în vedere și faptul că suma a reprezentat doar materia primă și ne-am gospodărit cu bucătarii noștri, cu curentul susținut de spital; toate consumabilele sunt susținute și nu au fost incluse neapărat în această sumă.

a declarat Simion Ungureanu, manager spital.

Sunt diferențiate meniurile în funcție de pacienți, de diagnostic. La noi, în secția de Chirurgie, regimul postoperator după intervenții se reia treptat.

afirmă asistenta Georgeta Lupu.

Discuțiile la nivel național au fost amplificate după ce au apărut poze în mediul online cu niște porții de mâncare neconforme.

22 de RON - un meniu. 22 de RON, să înțelegem, nu este pentru fiecare masă. Este pentru o zi. O zi în care sunt cuprinse cele micul-dejun, prânzul și cina și cele două gustări.

a declarat Eli Bololoi, manager spital.

Au fost demarate controale în mai multe unități medicale din țară pentru a verifica modul în care se pregătită și distribuită mâncarea, dar și calitatea alimentelor oferite bolnavilor.

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