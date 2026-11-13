Doar 22 de lei pe zi pentru hrana unui pacient internat în spital. Trei mese, un buget la limită: cum se descurcă unitățile medicale

Publicat 13 nov. 2026, 07:42 Sursă Realitatea PLUS

Douăzeci și doi de lei pe zi, atât este suma alocată pentru hrana unui pacient internat într-un spital din România. Bani din care trebuie asigurate toate cele trei mese ale zilei: micul dejun, prânzul și cina. Totul, în condițiile în care prețurile alimentelor au crescut, iar un pacient are nevoie de o alimentație corespunzătoare pentru a se putea recupera, unitățile spitalicești se descurcă tot mai greu, relatează Realitatea PLUS.

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