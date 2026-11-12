Legăturile din jurul Oil Terminal ajung până la Florian Coldea. Alessia Păcuraru dezvăluie conexiunile lui Hamza Karimov cu „generalul negru”

Ancheta care vizează presupuse fapte de corupție în jurul companiei Oil Terminal readuce în prim-plan conexiuni de afaceri cu personaje influente din România. Un nume care atrage atenția este cel al lui Hamza Karimov, fost CEO al SOCAR, ale cărui relații de afaceri cu firme asociate lui Florian Coldea au fost documentate în investigațiile jurnalistice realizate de Alesia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS. Încă din 2024, jurnalista Reaitatea PLUS a dezvăluit informații despre un contract de consultanță dintre Karimov și o companie din sfera de afaceri a fostului general SRI, precum și despre conexiunile acestuia cu persoane influente din mediul politic și economic.
Contractul de consultanță care leagă numele lui Hamza Karimov de Florian Coldea
Numele omului de afaceri Hamza Karimov, fost CEO al companiei petroliere SOCAR, apare în contextul informațiilor privind cercul de persoane și relațiile de afaceri investigate în dosarul care vizează presupuse fapte de corupție din jurul companiei Oil Terminal.
Subiectul readuce în atenție investigațiile jurnalistice realizate de Alesia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS, care a documentat anterior conexiunile de afaceri dintre Hamza Karimov și grupul de firme asociat fostului general SRI Florian Coldea.
În investigațiile realizate în 2024 și 2025, Alesia Păcuraru a prezentat informații potrivit cărora Hamza Karimov ar fi încheiat un contract de consultanță cu o companie asociată lui Florian Coldea, aspect care a ridicat semne de întrebare cu privire la relațiile comerciale dintre cei implicați.
De asemenea, numele lui Hamza Karimov a fost menționat în spațiul public și în perioada în care Florian Coldea și Dumitru Dumbravă se aflau sub cercetare penală. În acel context au fost semnalate legături între fostul general SRI și omul de afaceri, prin intermediul unor prieteni și colaboratori comuni.
Victor Ponta, Hamza Karimov și întâlnirea de la Formula 1 din Baku
De asemenea, surse apropiate grupului menționat în investigațiile jurnalistice au susținut că, în toamna anului 2024, Hamza Karimov ar fi participat la Marele Premiu de Formula 1 de la Baku, alături de Victor Ponta și de alți oameni de afaceri despre care au fost semnalate legături cu cercul de influență al fostului general SRI.
Realitatea PLUS a contactat toate persoanele menționate în acest material pentru a solicita un punct de vedere, însă, până la momentul publicării acestei știri, nu au răspuns.