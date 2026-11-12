Legăturile din jurul Oil Terminal ajung până la Florian Coldea. Alessia Păcuraru dezvăluie conexiunile lui Hamza Karimov cu „generalul negru”

Publicat 12 nov. 2026, 16:32 Actualizat 12 nov. 2026, 16:34 Sursă Realitatea PLUS

Ancheta care vizează presupuse fapte de corupție în jurul companiei Oil Terminal readuce în prim-plan conexiuni de afaceri cu personaje influente din România. Un nume care atrage atenția este cel al lui Hamza Karimov, fost CEO al SOCAR, ale cărui relații de afaceri cu firme asociate lui Florian Coldea au fost documentate în investigațiile jurnalistice realizate de Alesia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS. Încă din 2024, jurnalista Reaitatea PLUS a dezvăluit informații despre un contract de consultanță dintre Karimov și o companie din sfera de afaceri a fostului general SRI, precum și despre conexiunile acestuia cu persoane influente din mediul politic și economic.

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