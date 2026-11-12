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Alertă la un liceu din Neamț: 10 elevi, duși la spital după ce au acuzat dureri de cap și amețeli. A fost activat Planul Roșu

Ambulanță/Profimedia

Ambulanță/Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat12 nov. 2026, 12:56
Actualizat12 nov. 2026, 13:06

Intervenție de urgență joi, 12 noiembrie, la un liceu din județul Neamț, după ce mai mulți elevi de clasa a VI-a au acuzat dureri de cap, usturimi în gât și amețeli. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar 10 copii au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru investigații medicale.

Din primele informații, alerta a fost dată joi, 12 noiembrie, după ce inițial au fost semnalate șapte cazuri în rândul elevilor care se aflau în aceeași sală de clasă.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț, la locul solicitării au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, și aici vorbim despre o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM). De asemenea, a fost solicitat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Planul Roșu de Intervenție, activat

Având în vedere numărul persoanelor care prezentau simptome, autoritățile au decis suplimentarea forțelor de intervenție. Astfel, la ora 12:32 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Conform datelor comunicate de autorități, 10 copii au fost preluați de echipajele SAJ, SMURD și ATPVM, urmând să fie transportați la spital pentru investigații și evaluare medicală. Totodată, a fost prealertat echipajul CBRN din cadrul ISU Bacău, specializat în intervenții în cazul riscurilor chimice, biologice, radiologice și nucleare.

Cauza simptomelor, în curs de stabilire

Deocamdată, cauza care a provocat starea de rău a elevilor nu este cunoscută. Autoritățile urmează să stabilească ce a dus la apariția simptomelor și dacă există riscuri pentru celelalte persoane aflate în incinta unității de învățământ.

La ora transmiterii acestei știri, misiunea echipajelor de intervenție este în desfășurare.

Mesajul IGSU Neamț

Mai mulți elevi acuză stări de rău, la o unitate de învățământ din localitatea Săbăoani – Planul Roșu de Intervenție activat.

Pompierii militari nemțeni intervin în localitatea Săbăoani, după ce mai mulți elevi au acuzat dureri de cap și usturime în gât. Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Neamț a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Până la acest moment, 8 copii vor fi transportați la spital pentru investigații de specialitate.

Toate persoanele din unitatea de învățământ au fost evacuate.

Pentru gestionarea situației, la fața locului au fost trimise 1 autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și prim ajutor, 1 ambulanță SMURD și 1 autospeciala pentru transport personal și victime multiple. În sprijinul echipelor medicale alocate la caz, intervine și 1 ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, a fost alocat și echipajul CBRN de la ISU Iași. Misiunea este în dinamică,

au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) Neamț.
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