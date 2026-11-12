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Social· 2 min citire
Alertă la un liceu din Neamț: 10 elevi, duși la spital după ce au acuzat dureri de cap și amețeli. A fost activat Planul Roșu
Ambulanță/Profimedia
Publicat12 nov. 2026, 12:56
Actualizat12 nov. 2026, 13:06
Intervenție de urgență joi, 12 noiembrie, la un liceu din județul Neamț, după ce mai mulți elevi de clasa a VI-a au acuzat dureri de cap, usturimi în gât și amețeli. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar 10 copii au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital pentru investigații medicale.
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