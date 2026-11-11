Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România pentru 10 ani. SRI spune că erau radicalizați și accesau propagandă teroristă

Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România, după ce au intrat în atenția SRI pentru opinii și acțiuni asociate radicalizării. Potrivit serviciului de informații, aceștia își alimentau reciproc convingerile extremiste și accesau inclusiv împreună materiale de propagandă teroristă. Instanța a decis îndepărtarea lor de pe teritoriul țării pentru o perioadă de 10 ani.
Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați persoane indezirabile în România pentru o perioadă de 10 ani, printr-o decizie a instanței pronunțată la 10 noiembrie 2026. Măsura a fost dispusă în urma informărilor Serviciului Român de Informații (SRI) și la sesizarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, după ce cei trei au intrat în atenția autorităților pentru activități considerate amenințări la adresa securității naționale.
Potrivit SRI, cei trei cetățeni pakistanezi, identificați prin inițialele T.M.A., I.A. și A.M., au fost monitorizați începând cu primele luni ale anului 2026. Aceștia ar fi manifestat opinii și comportamente specifice unor persoane aflate într-un stadiu avansat de radicalizare.
Cei trei accesau propagandă teroristă și își alimentau reciproc ideile radicale
Conform informațiilor transmise de SRI, cetățenii pakistanezi își validau și își alimentau reciproc convingerile radicale. Mai mult, aceștia accesau, inclusiv împreună, materiale de propagandă teroristă și conținuturi cu un puternic impact emoțional.
Activitățile desfășurate de cei trei au fost încadrate de serviciul de informații în categoria amenințărilor la adresa securității naționale, potrivit legislației din domeniul prevenirii și combaterii terorismului.
În acest context, SRI a intervenit pentru prevenirea materializării riscurilor generate de prezența și activitățile celor trei cetățeni pakistanezi pe teritoriul României.
Cum au fost îndepărtați din România
Declararea celor trei cetățeni ca persoane indezirabile a fost dispusă de instanță la data de 10 noiembrie 2026, pentru o perioadă de 10 ani.
Pentru aplicarea măsurilor, SRI a colaborat cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și cu Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Imigrări.