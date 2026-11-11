Trei pakistanezi, declarați indezirabili în România pentru 10 ani. SRI spune că erau radicalizați și accesau propagandă teroristă

Publicat 11 nov. 2026, 15:52 Actualizat 11 nov. 2026, 15:54

Trei cetățeni pakistanezi au fost declarați indezirabili în România, după ce au intrat în atenția SRI pentru opinii și acțiuni asociate radicalizării. Potrivit serviciului de informații, aceștia își alimentau reciproc convingerile extremiste și accesau inclusiv împreună materiale de propagandă teroristă. Instanța a decis îndepărtarea lor de pe teritoriul țării pentru o perioadă de 10 ani.

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