Anchetă penală în Gorj, după ce o adolescentă abuzată de propriul tată ar fi făcut un avort la 15 ani. Percheziții la cabinetul medicului ginecolog

Un medic ginecolog din județul Gorj este vizat de o anchetă amplă penală care urmărește să stabilească împrejurările în care o adolescentă, abuzată sexual în mod repetat de propriul tată, ar fi făcut o întrerupere de sarcină la vârsta de 15 ani. În documentarea cazului, polițiștii au făcut percheziții la cabinetul medical al doctorului din Târgu Jiu, dar și la locuința acestuia, iar medicul a fost dus la audieri în baza unui mandat de aducere.
Potrivit informațiilor publicate de publicația locală gorjonline.ro, medicul vizat este coordonator al Secției de Ginecologie din cadrul Spitalului Orășenesc Bumbești-Jiu, care deține și un cabinet medical privat în Târgu Jiu.
Ancheta a fost declanșată după ce o adolescentă, în prezent în vârstă de 17 ani, a reclamat că ar fi fost abuzată sexual în mod repetat de tatăl său, în perioada ianuarie-septembrie 2024, când avea doar 15 ani. În urma abuzurilor, fata ar fi rămas însărcinată, iar ulterior sarcina ar fi fost întreruptă. Anchetatorii verifică acum și circumstanțele în care a avut loc intervenția medicală.
Adolescentă abuzată sexual de propriul tată și amenințată cu moartea
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Gorj, fata ar fi fost constrânsă în repetate rânduri să întrețină relații sexuale cu tatăl său, împotriva voinței sale. Pentru a o împiedica să dezvăluie abuzurile la care era supusă, bărbatul ar fi recurs la violențe fizice și ar fi amenințat-o cu moartea.
Mai mult, adolescenta ar fi rămas însărcinată, iar sarcina ar fi fost întreruptă. Împrejurările în care a fost realizat avortul și eventualele responsabilități ale personalului medical fac obiectul verificărilor desfășurate acum de anchetatori.
Percheziții la cabinetul ginecologic din Târgu Jiu și la locuința medicului
În dimineața zilei de marți, 10 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Gorj au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară. Acțiunile au vizat locuința tatălui adolescentei, un cabinet medical de obstetrică-ginecologie din Târgu Jiu și domiciliul unui medic din Bumbești-Jiu. În cadrul anchetei, două persoane au fost conduse la sediul poliției gorjene, în baza unor mandate de aducere, pentru audieri.
Potrivit presei locale, una dintre persoanele vizate este medicul Damian Dițescu. De asemenea, mai multe asistente care lucrau la cabinetul privat au fost chemate să dea declarații în calitate de martori. Medicul ar fi fost audiat în legătură cu întreruperea de sarcină care ar fi avut loc în urmă cu aproximativ doi ani, când adolescenta avea 15 ani.
Într-o declarație acordată postului național de televiziune, medicul a afirmat că a consultat pacienta de două ori: prima dată în 2024, iar ultima consultație ar fi avut loc cu aproximativ un an în urmă. Acesta susține însă că, la consultațiile respective, nu ar fi fost vorba despre o sarcină.
Circumstanțele în care adolescenta ar fi făcut întreruperea de sarcină, precum și eventuala implicare sau responsabilitate a personalului medical urmează să fie stabilite în cadrul anchetei penale.
Tatăl adolescentei, arestat preventiv pentru 30 de zile
În dosarul privind abuzurile sexuale, tatăl fetei, un bărbat în vârstă de 40 de ani din Târgu Jiu, a fost reținut inițial pentru 24 de ore, fiind suspectat de viol săvârșit asupra unui minor, în formă continuată. Ulterior, Judecătoria Târgu Jiu a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cercetările vizează și alte posibile infracțiuni, printre care întrerupere de sarcină, lipsire de libertate în mod ilegal, violență în familie, amenințare și relele tratamente aplicate minorului.
Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii și procurorii urmează să stabilească toate împrejurările în care s-au produs faptele, precum și eventualele responsabilități ale persoanelor implicate.