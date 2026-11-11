Anchetă penală în Gorj, după ce o adolescentă abuzată de propriul tată ar fi făcut un avort la 15 ani. Percheziții la cabinetul medicului ginecolog

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 nov. 2026, 11:37

Un medic ginecolog din județul Gorj este vizat de o anchetă amplă penală care urmărește să stabilească împrejurările în care o adolescentă, abuzată sexual în mod repetat de propriul tată, ar fi făcut o întrerupere de sarcină la vârsta de 15 ani. În documentarea cazului, polițiștii au făcut percheziții la cabinetul medical al doctorului din Târgu Jiu, dar și la locuința acestuia, iar medicul a fost dus la audieri în baza unui mandat de aducere.

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