Centrala de la Cernavodă se pregătește de revenire: Unitatea 2 ar putea funcționa din nou miercuri. Reactorul 1 este oprit

Centrala Nucleară de la Cernavodă se pregătește de noi schimbări în funcționare. Unitatea 2 ar urma să revină miercuri în Sistemul Energetic Național și să atingă capacitatea nominală joi, în timp ce lucrările la Unitatea 1 ar putea dura până la patru zile, potrivit Nuclearelectrica.
SN Nuclearelectrica estimează că Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă va fi reconectată la Sistemul Energetic Național (SEN) miercuri, 11 noiembrie 2026. Potrivit companiei, reactorul ar urma să atingă puterea nominală joi, 12 noiembrie.
Toate manevrele necesare pentru repornirea și reconectarea Unității 2 la SEN se desfășoară conform procedurilor aplicabile ale Centralei Nucleare de la Cernavodă și în condiții de siguranță maximă, precizează Nuclearelectrica într-un comunicat transmis Bursei de Valori București (BVB).
În paralel, echipele de specialiști ale centralei continuă evaluările și aplică măsurile necesare pentru remedierea defecțiunii de la Unitatea 1. Obiectivul este reconectarea reactorului la Sistemul Energetic Național în cel mai scurt timp posibil.
Potrivit estimărilor Nuclearelectrica, lucrările de intervenție și remediere la Unitatea 1 ar putea dura între două și patru zile. Ulterior, vor fi parcurse procedurile tehnice necesare pentru sincronizarea și repornirea reactorului.
Unitatea 1 de la Cernavodă, oprită la doar trei zile după repornire
Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost deconectată accidental de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie, la numai trei zile după ce fusese repornită în urma unei opriri de aproximativ trei luni.
Defecțiunea a fost identificată în partea clasică, nenucleară, a centralei, la sistemul de control al vidului de la condensatorul turbinei. Reprezentanții Nuclearelectrica au precizat că incidentul nu a avut niciun impact asupra securității nucleare, personalului sau mediului înconjurător.
Reactorul 1 fusese oprit inițial pe 28 iulie, pe fondul secetei și al debitului scăzut al Dunării, condiții care nu permiteau asigurarea debitului de apă necesar răcirii instalațiilor. Unitatea a revenit în funcțiune în noiembrie, însă a fost nevoită să fie oprită din nou după apariția defecțiunii.
La rândul său, Unitatea 2 de la Cernavodă fusese oprită în luna august, iar Nuclearelectrica estimează acum că aceasta va reveni în Sistemul Energetic Național pe 11 noiembrie.
Cele două reactoare nucleare de la Cernavodă au o putere instalată de aproximativ 700 MW fiecare și asigură, în condiții normale de funcționare, circa 20% din producția națională de energie electrică.
După incidentele înregistrate la centrală, conducerea Nuclearelectrica a anunțat și schimbări la nivelul managementului tehnic. Printre măsurile comunicate se numără înlocuirea directorului tehnic al centralei, începând cu 1 decembrie 2026.