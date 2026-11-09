Descoperire uluitoare într-un borcan de sos pentru paste! Un bărbat a rămas fără poftă de mâncare

Publicat 9 nov. 2026, 21:17 Actualizat 9 nov. 2026, 21:20

Un bărbat a avut parte de o experiență neplăcută după ce a deschis un borcan de sos pentru paste cumpărat din supermarket. În interiorul recipientului a observat un obiect negru, a cărui origine nu a putut fi stabilită. Imaginea publicată pe TikTok a stârnit numeroase reacții, iar utilizatorii au venit cu mai multe ipoteze despre ceea ce ar putea fi, de fapt, descoperirea.

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