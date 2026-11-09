Descoperire uluitoare într-un borcan de sos pentru paste! Un bărbat a rămas fără poftă de mâncare

Un bărbat a avut parte de o experiență neplăcută după ce a deschis un borcan de sos pentru paste cumpărat din supermarket. În interiorul recipientului a observat un obiect negru, a cărui origine nu a putut fi stabilită. Imaginea publicată pe TikTok a stârnit numeroase reacții, iar utilizatorii au venit cu mai multe ipoteze despre ceea ce ar putea fi, de fapt, descoperirea.
Surpriza a fost cu atât mai neplăcută cu cât bărbatul avea deja acasă alte patru borcane de sos pentru paste, cumpărate din aceeași categorie, dar cu sortimente diferite.
Ce a găsit bărbatul în borcanul de sos pentru paste
Totul a început după ce bărbatul a deschis un borcan de sos bolognese și a observat în compoziție o formațiune neagră, care i-a provocat repulsie.
Acesta a fotografiat totul și a publicat imaginea pe TikTok, cerându-le urmăritorilor să îl ajute să identifice ceea ce descoperise în produs.
„Deci, vă rog să îmi spuneți ce am găsit în borcanul ăsta, că e ceva rău. Încă îmi vine să vomit!”, a scris acesta în postare.
La prima vedere, obiectul pare să semene cu o geană falsă. Totuși, mai mulți utilizatori au venit cu o altă explicație: ar putea fi o bucată de piele de vită cu păr, având în vedere că produsul era un sos bolognese.
Niciuna dintre aceste variante nu a fost însă confirmată, iar natura obiectului rămâne necunoscută.
Bărbatul avea alte patru borcane în casă, dar a decis să nu le mai consume
Reacțiile nu au întârziat să apară, iar unii dintre cei care au văzut fotografia au povestit că au întâlnit situații asemănătoare atunci când au cumpărat produse alimentare din magazine.
Pentru bărbat, descoperirea a fost suficient de neplăcută încât să renunțe inclusiv la celelalte borcane de sos pe care le avea în bucătărie.
Acesta a precizat că mai cumpărase patru recipiente cu alte sortimente, însă nu mai are încredere să le consume.
„Nici eu nu aș mai face asta (n.r. să mai mănânce din alte borcane ale aceluiași sortiment). Și eu mai am patru borcane de alte feluri. Dar nu le voi mai mânca. Îmi e prea scârbă”, a explicat bărbatul într-un comentariu.
O altă femeie a descoperit ceva negru în ouăle cumpărate din magazin
În aceeași discuție online a fost relatată și o altă experiență neplăcută, de această dată legată de un cofraj de ouă cumpărat din magazin.
O femeie a povestit că intenționa să pregătească mâncare pentru copilul său, însă a observat că ouăle aveau un aspect neobișnuit și un miros neplăcut. Situația a devenit și mai îngrijorătoare după ce a spart unul dintre ele și a observat o substanță neagră în interior.
Potrivit relatării sale, un alt ou spart ar fi prezentat aceeași problemă. Femeia a mai susținut că în cofraj se afla și o insectă.
În cazul în care un aliment prezintă un aspect sau un miros neobișnuit, este recomandat să nu fie consumat. Produsele suspecte ar trebui păstrate, împreună cu ambalajul și datele de identificare, pentru a putea fi sesizate comerciantului sau autorităților competente.