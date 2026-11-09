ISO 14001 și riscurile climatice: Cum se pot pregăti organizațiile pentru presiuni de mediu tot mai complexe?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 9 nov. 2026, 15:48

Schimbările climatice nu mai sunt doar un subiect de raportare sau comunicare, ci un factor care poate influența direct costurile, continuitatea operațională, aprovizionarea, relația cu autoritățile și așteptările partenerilor de business. Valurile de căldură, consumul ridicat de resurse, fenomenele meteo extreme, cerințele mai stricte de mediu și presiunea pentru reducerea impactului climatic obligă organizațiile să își analizeze activitatea cu mai multă atenție. În acest context, ISO 14001 oferă un cadru util pentru companiile care vor să treacă de la reacții punctuale la o abordare organizată, în care riscurile de mediu sunt identificate, evaluate și gestionate înainte să producă efecte majore.

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