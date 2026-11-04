Salariile profesorilor, în discuție cu sindicatele. Ce promite ministrul Educației pentru 2027

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a discutat cu liderii sindicatelor despre salarizarea cadrelor didactice, bugetul pentru 2027 și măsurile care ar trebui reanalizate. Oficialul susține că profesorii trebuie să fie bine plătiți și motivați.
Salarizarea cadrelor didactice și bugetul alocat Educației în 2027 au fost printre principalele teme abordate la prima întâlnire dintre ministrul Sorin Costreie și reprezentanții sindicatelor din învățământ. Oficialul a transmis că își dorește ca organizațiile sindicale să participe la discuțiile privind identificarea unor soluții pentru remunerarea profesorilor.
Ministrul a relatat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că întâlnirea a avut loc în această săptămână și a fost organizată împreună cu ministrul delegat Sorin-Gabriel Ionescu. Costreie a precizat că a vrut să asculte problemele semnalate de reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar și superior.
Ministrul vrea reducerea birocrației din școli
Un alt subiect abordat de Sorin Costreie a fost volumul de documente și proceduri administrative care le încarcă activitatea profesorilor. Ministrul a amintit că a anunțat deja realizarea unui studiu care să identifice cauzele birocrației din sistemul de învățământ și posibilitățile de simplificare.
Oficialul a atras atenția asupra fenomenului pe care l-a numit „birocrație defensivă”, în care anumite documente sunt întocmite nu pentru că ar fi cu adevărat necesare, ci pentru a-i proteja pe cei care le solicită sau le completează.
Norma didactică, plata cu ora și bursele, pe agenda discuțiilor
Reprezentanții sindicatelor au ridicat și alte probleme care afectează activitatea cadrelor didactice. Printre temele discutate s-au numărat norma didactică, numărul de elevi din clase, plata cu ora, bursele și decontarea navetei.
De asemenea, a fost abordată pregătirea viitorilor profesori, dar și situația angajaților din învățământ care nu au primit prima de carieră didactică. Ministrul a anunțat că va transmite clarificări în zilele următoare cu privire la acest ultim subiect.
Costreie consideră că unele măsuri din Legea 141 trebuie reanalizate
Ministrul Educației a abordat și măsurile prevăzute de Legea 141, precizând că unele dintre acestea ar trebui reexaminate. Potrivit lui Costreie, această posibilitate este menționată explicit și în programul de guvernare.
Oficialul nu a avansat însă promisiuni privind majorări salariale sau alte cifre concrete, explicând că nu dorește să anunțe angajamente pe care nu le poate garanta.