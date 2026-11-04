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Educatie· 2 min citire

Salariile profesorilor, în discuție cu sindicatele. Ce promite ministrul Educației pentru 2027

Salariile profesorilor, în discuție cu sindicatele

Salariile profesorilor, în discuție cu sindicatele

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Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 4 nov. 2026, 18:14

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a discutat cu liderii sindicatelor despre salarizarea cadrelor didactice, bugetul pentru 2027 și măsurile care ar trebui reanalizate. Oficialul susține că profesorii trebuie să fie bine plătiți și motivați.

Salarizarea cadrelor didactice și bugetul alocat Educației în 2027 au fost printre principalele teme abordate la prima întâlnire dintre ministrul Sorin Costreie și reprezentanții sindicatelor din învățământ. Oficialul a transmis că își dorește ca organizațiile sindicale să participe la discuțiile privind identificarea unor soluții pentru remunerarea profesorilor.

Ministrul a relatat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că întâlnirea a avut loc în această săptămână și a fost organizată împreună cu ministrul delegat Sorin-Gabriel Ionescu. Costreie a precizat că a vrut să asculte problemele semnalate de reprezentanții federațiilor sindicale din învățământul preuniversitar și superior.

Să ascultăm. Cu gândul acesta am început, ieri, prima întâlnire cu liderii federațiilor sindicale din învățământ (preuniversitar și superior), împreună cu ministrul delegat Sorin-Gabriel Ionescu. Ce am auzit? Preocupări legitime, în spatele multor întrebări care pot părea 'mici'... Cât prețuim munca profesorului? Am vorbit despre salarizare și despre bugetul pentru 2027. Vom căuta soluții împreună cu Guvernul și cu Ministerul Finanțelor și îmi doresc ca sindicatele să fie la masă cu noi pe tot acest drum. Vom susține împreună cauza unui profesor bine plătit, ca să fie bine motivat

a scris Sorin Costreie

Ministrul vrea reducerea birocrației din școli

Un alt subiect abordat de Sorin Costreie a fost volumul de documente și proceduri administrative care le încarcă activitatea profesorilor. Ministrul a amintit că a anunțat deja realizarea unui studiu care să identifice cauzele birocrației din sistemul de învățământ și posibilitățile de simplificare.

Oficialul a atras atenția asupra fenomenului pe care l-a numit „birocrație defensivă”, în care anumite documente sunt întocmite nu pentru că ar fi cu adevărat necesare, ci pentru a-i proteja pe cei care le solicită sau le completează.

Ce fel de școală vrem? Una în care niciun copil și niciun profesor nu rămâne singur în fața violenței. Tot aici intră și întrebarea despre hârtii: câte dintre ele servesc la ceva și câte doar ne țin departe de elevi? Subiectul este o preocupare și pentru mine: am anunțat deja un studiu despre debirocratizare, pentru a vedea de unde vine încărcarea profesorilor. (...) Cred că trebuie să ne gândim serios și la ipoteza birocrației defensive: unele hârtii sunt făcute nu pentru că este nevoie de ele, ci pentru că 'ne acoperă

a declarat ministrul Educației

Norma didactică, plata cu ora și bursele, pe agenda discuțiilor

Reprezentanții sindicatelor au ridicat și alte probleme care afectează activitatea cadrelor didactice. Printre temele discutate s-au numărat norma didactică, numărul de elevi din clase, plata cu ora, bursele și decontarea navetei.

De asemenea, a fost abordată pregătirea viitorilor profesori, dar și situația angajaților din învățământ care nu au primit prima de carieră didactică. Ministrul a anunțat că va transmite clarificări în zilele următoare cu privire la acest ultim subiect.

Revenind la întâlnirea de ieri - s-au adus în discuție și norma didactică, efectivele la clasă, plata cu ora, burse, naveta și felul în care pregătim viitorii profesori, situația colegilor care nu au primit prima de carieră didactică. Legat de prima de carieră didactică: vom transmite clarificări în zilele următoare

a mai spus Sorin Costreie

Costreie consideră că unele măsuri din Legea 141 trebuie reanalizate

Ministrul Educației a abordat și măsurile prevăzute de Legea 141, precizând că unele dintre acestea ar trebui reexaminate. Potrivit lui Costreie, această posibilitate este menționată explicit și în programul de guvernare.

Oficialul nu a avansat însă promisiuni privind majorări salariale sau alte cifre concrete, explicând că nu dorește să anunțe angajamente pe care nu le poate garanta.

În ceea ce privește măsurile din Legea 141, și eu consider că unele dintre ele ar trebui reanalizate și acest lucru apare explicit și în programul de guvernare. Nu voi promite cifre pe care nu le pot garanta, dar nici nu le voi ocoli. Pentru că în spatele cifrelor sunt, mereu, niște oameni. Cred că dialogul începe cu disponibilitatea de a admite că propria perspectivă poate fi incompletă. Iar atunci când iei decizii care afectează viețile altora, această disponibilitate devine o responsabilitate

a spus ministrul Educației
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