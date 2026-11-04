Îngustarea acestei valve poate duce la oboseală și lipsă de aer

Oboseala la efort, dificultățile de respirație și palpitațiile pot apărea atunci când sângele nu mai circulă eficient între camerele inimii. Unele boli valvulare evoluează lent și pot rămâne mult timp fără manifestări evidente.
Stenoza mitrală reprezintă îngustarea valvei care separă atriul stâng de ventriculul stâng. Această modificare îngreunează trecerea sângelui și determină creșterea presiunii în atriul stâng și în circulația pulmonară. Cea mai cunoscută cauză este afectarea reumatismală a valvei, dar îngustarea poate apărea și prin calcificări importante. În formele avansate, pacienții pot prezenta lipsă de aer, oboseală, palpitații și tulburări de ritm, precum fibrilația atrială.
Ecografia cardiacă permite evaluarea severității îngustării și a efectelor asupra inimii. Tratamentul medicamentos poate controla unele simptome și complicații, însă formele severe pot necesita o procedură de lărgire a valvei cu balon, realizată prin cateter, sau intervenție chirurgicală. Alegerea depinde de anatomia valvei și de severitatea bolii.
Ai grijă de tine!
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