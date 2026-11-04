Îngustarea acestei valve poate duce la oboseală și lipsă de aer

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 nov. 2026, 09:31

Oboseala la efort, dificultățile de respirație și palpitațiile pot apărea atunci când sângele nu mai circulă eficient între camerele inimii. Unele boli valvulare evoluează lent și pot rămâne mult timp fără manifestări evidente.

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