Investigația care arată activitatea glandei tiroide

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 11:26

Ecografia tiroidiană oferă informații despre dimensiunea glandei și prezența nodulilor, dar nu arată cât de activă este fiecare regiune. Pentru a înțelege modul în care funcționează tiroida, medicul poate recomanda o investigație de medicină nucleară.

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