Investigația care arată activitatea glandei tiroide

Ecografia tiroidiană oferă informații despre dimensiunea glandei și prezența nodulilor, dar nu arată cât de activă este fiecare regiune. Pentru a înțelege modul în care funcționează tiroida, medicul poate recomanda o investigație de medicină nucleară.
Scintigrafia tiroidiană presupune administrarea unei cantități mici de substanță radioactivă, care este captată de țesutul tiroidian și evidențiată ulterior cu ajutorul unei camere speciale. Examinarea arată distribuția activității la nivelul glandei și permite diferențierea dintre nodulii hiperfuncționali, care produc hormoni în exces, și cei cu activitate redusă. De asemenea, poate oferi informații despre activitatea generală a tiroidei în anumite forme de hipertiroidism.
Investigația este deosebit de utilă în evaluarea nodulilor tiroidieni asociați cu valori scăzute ale TSH și în stabilirea cauzei excesului de hormoni tiroidieni. Rezultatul completează informațiile oferite de analizele hormonale și ecografie, ajutând medicul endocrinolog să aleagă tratamentul potrivit.
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