Realitatea.NET

Ai grija de tine

Legătura dintre venele dilatate și disconfortul membrelor inferioare

Legătura dintre venele dilatate și disconfortul membrelor inferioare

Efectele temperaturilor scăzute asupra organismului

Efectele temperaturilor scăzute asupra organismului

Problema de circulație care limitează mersul

Problema de circulație care limitează mersul

Semnele neurologice care impun intervenție imediată

Semnele neurologice care impun intervenție imediată

Informațiile genetice obținute înainte de naștere

Informațiile genetice obținute înainte de naștere

Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice

Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice

Complicația digestivă produsă de ulcerul agravat

Complicația digestivă produsă de ulcerul agravat

Investigația care arată activitatea glandei tiroide

Investigația care arată activitatea glandei tiroide

Cum să dormi mai bine: 7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie

Cum să dormi mai bine: 7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie

Cum este drenată bila în cazul unor obstrucții

Cum este drenată bila în cazul unor obstrucții

Investigația recomandată persoanelor cu risc pulmonar crescut

Investigația recomandată persoanelor cu risc pulmonar crescut

Tehnologia care crește precizia operațiilor urologice

Tehnologia care crește precizia operațiilor urologice

Evaluarea integrată a capacității de efort

Evaluarea integrată a capacității de efort

Operația care păstrează țesutul sănătos într-o boală gravă a rinichiului

Operația care păstrează țesutul sănătos într-o boală gravă a rinichiului

Cum se face evaluarea avansată a structurii și funcției inimii

Cum se face evaluarea avansată a structurii și funcției inimii

Durerea abdominală asociată cu schimbarea tranzitului

Durerea abdominală asociată cu schimbarea tranzitului

Măsurarea densității osoase și a riscului de fractură

Măsurarea densității osoase și a riscului de fractură

Ce semnifică o umflătură apărută în zona inghinală

Ce semnifică o umflătură apărută în zona inghinală

Testul care evaluează fibroza ficatului

Testul care evaluează fibroza ficatului

Investigația care verifică arterele inimii

Investigația care verifică arterele inimii

Problemele cu glanda tiroidă ce pot fi descoperite ecografic

Problemele cu glanda tiroidă ce pot fi descoperite ecografic

Arsurile în piept: ce poți face dacă se repetă zi de zi

Arsurile în piept: ce poți face dacă se repetă zi de zi

Testele care pot arăta un risc crescut de boli grave

Testele care pot arăta un risc crescut de boli grave

Înlocuirea dinților la vârsta a treia

Înlocuirea dinților la vârsta a treia

Testul recomandat pacienților cu cancer de prostată

Testul recomandat pacienților cu cancer de prostată

De ce este necesară evaluarea cardiovasculară în echipă

De ce este necesară evaluarea cardiovasculară în echipă

Cum este evaluată compoziția corpului

Cum este evaluată compoziția corpului

Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor

Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor

Boala ginecologică ce poate evolua cu simptome nespecifice

Boala ginecologică ce poate evolua cu simptome nespecifice

Aerul înghițit în exces și disconfortul digestiv

Aerul înghițit în exces și disconfortul digestiv

Îngustarea valvei poate să solicite tot mai mult inima

Îngustarea valvei poate să solicite tot mai mult inima

Rolul mișcării în menținerea funcției fizice

Rolul mișcării în menținerea funcției fizice

Durerea intensă de cap pe o singură parte

Durerea intensă de cap pe o singură parte

Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată

Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată

Protejarea funcției ovariene înaintea radioterapiei pelvine

Protejarea funcției ovariene înaintea radioterapiei pelvine

Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament

Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament

Monitorizarea stării fătului înainte și în timpul nașterii

Monitorizarea stării fătului înainte și în timpul nașterii

Tehnologia care personalizează implantarea protezei articulare

Tehnologia care personalizează implantarea protezei articulare

Procedura care restabilește fluxul prin arterele inimii

Procedura care restabilește fluxul prin arterele inimii

Cauzele frecvente din spatele suferinței coloanei

Cauzele frecvente din spatele suferinței coloanei

Simptomele digestive care se accentuează în timpul nopții

Simptomele digestive care se accentuează în timpul nopții

Tratamentul endovascular pentru anevrismele aortice complexe

Tratamentul endovascular pentru anevrismele aortice complexe

Testul care poate semnala o problemă a prostatei

Testul care poate semnala o problemă a prostatei

Radioterapia administrată direct la nivelul pielii

Radioterapia administrată direct la nivelul pielii

Analizele care arată cât de bine funcționează rinichii

Analizele care arată cât de bine funcționează rinichii

Tratamente cardiovasculare realizate prin cateter

Tratamente cardiovasculare realizate prin cateter

Investigația care localizează cu precizie boala prostatică

Investigația care localizează cu precizie boala prostatică

Deplasarea vertebrală care poate da dureri de spate

Deplasarea vertebrală care poate da dureri de spate

Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală

Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală

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