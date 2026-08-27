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Ai grija de tine
Ai grija de tine
Medici care fac minuni
Medici care fac minuni
4 nov. 2026, 09:31
Realitatea.NET
Îngustarea acestei valve poate duce la oboseală și lipsă de aer
3 nov. 2026, 09:26
Realitatea.NET
Legătura dintre venele dilatate și disconfortul membrelor inferioare
2 nov. 2026, 11:43
Realitatea.NET
Efectele temperaturilor scăzute asupra organismului
30 oct. 2026, 09:34
Catalina Anghel
Problema de circulație care limitează mersul
29 oct. 2026, 09:37
Catalina Anghel
Semnele neurologice care impun intervenție imediată
Legătura dintre venele dilatate și disconfortul membrelor inferioare
3 nov. 2026, 09:26
Efectele temperaturilor scăzute asupra organismului
2 nov. 2026, 11:43
Problema de circulație care limitează mersul
30 oct. 2026, 09:34
Semnele neurologice care impun intervenție imediată
29 oct. 2026, 09:37
Informațiile genetice obținute înainte de naștere
28 oct. 2026, 12:57
Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice
27 oct. 2026, 12:42
Complicația digestivă produsă de ulcerul agravat
26 oct. 2026, 12:33
Investigația care arată activitatea glandei tiroide
23 oct. 2026, 11:26
Cum să dormi mai bine: 7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie
22 oct. 2026, 22:45
Cum este drenată bila în cazul unor obstrucții
22 oct. 2026, 11:08
Investigația recomandată persoanelor cu risc pulmonar crescut
21 oct. 2026, 10:56
Tehnologia care crește precizia operațiilor urologice
20 oct. 2026, 10:50
Evaluarea integrată a capacității de efort
19 oct. 2026, 10:42
Operația care păstrează țesutul sănătos într-o boală gravă a rinichiului
16 oct. 2026, 08:13
Cum se face evaluarea avansată a structurii și funcției inimii
15 oct. 2026, 08:05
Durerea abdominală asociată cu schimbarea tranzitului
14 oct. 2026, 09:18
Măsurarea densității osoase și a riscului de fractură
13 oct. 2026, 09:21
Ce semnifică o umflătură apărută în zona inghinală
12 oct. 2026, 09:34
Testul care evaluează fibroza ficatului
9 oct. 2026, 09:14
Investigația care verifică arterele inimii
8 oct. 2026, 10:06
Problemele cu glanda tiroidă ce pot fi descoperite ecografic
6 oct. 2026, 09:08
Arsurile în piept: ce poți face dacă se repetă zi de zi
5 oct. 2026, 09:25
Testele care pot arăta un risc crescut de boli grave
2 oct. 2026, 07:39
Înlocuirea dinților la vârsta a treia
1 oct. 2026, 09:03
Testul recomandat pacienților cu cancer de prostată
30 sept. 2026, 08:57
De ce este necesară evaluarea cardiovasculară în echipă
29 sept. 2026, 08:57
Cum este evaluată compoziția corpului
28 sept. 2026, 09:25
28 oct. 2026, 12:57
Catalina Anghel
Informațiile genetice obținute înainte de naștere
27 oct. 2026, 12:42
Realitatea.NET
Imagistica țintită pentru localizarea bolii prostatice
26 oct. 2026, 12:33
Catalina Anghel
Complicația digestivă produsă de ulcerul agravat
23 oct. 2026, 11:26
Catalina Anghel
Investigația care arată activitatea glandei tiroide
22 oct. 2026, 22:45
Realitatea.NET
Cum să dormi mai bine: 7 obiceiuri pentru un somn odihnitor și mai multă energie
22 oct. 2026, 11:08
Catalina Anghel
Cum este drenată bila în cazul unor obstrucții
21 oct. 2026, 10:56
Catalina Anghel
Investigația recomandată persoanelor cu risc pulmonar crescut
20 oct. 2026, 10:50
Catalina Anghel
Tehnologia care crește precizia operațiilor urologice
19 oct. 2026, 10:42
Realitatea.NET
Evaluarea integrată a capacității de efort
16 oct. 2026, 08:13
Catalina Anghel
Operația care păstrează țesutul sănătos într-o boală gravă a rinichiului
15 oct. 2026, 08:05
Catalina Anghel
Cum se face evaluarea avansată a structurii și funcției inimii
14 oct. 2026, 09:18
Catalina Anghel
Durerea abdominală asociată cu schimbarea tranzitului
13 oct. 2026, 09:21
Catalina Anghel
Măsurarea densității osoase și a riscului de fractură
12 oct. 2026, 09:34
Realitatea.NET
Ce semnifică o umflătură apărută în zona inghinală
9 oct. 2026, 09:14
Catalina Anghel
Testul care evaluează fibroza ficatului
8 oct. 2026, 10:06
Realitatea.NET
Investigația care verifică arterele inimii
6 oct. 2026, 09:08
Realitatea.NET
Problemele cu glanda tiroidă ce pot fi descoperite ecografic
5 oct. 2026, 09:25
Realitatea.NET
Arsurile în piept: ce poți face dacă se repetă zi de zi
2 oct. 2026, 07:39
Realitatea.NET
Testele care pot arăta un risc crescut de boli grave
1 oct. 2026, 09:03
Catalina Anghel
Înlocuirea dinților la vârsta a treia
30 sept. 2026, 08:57
Catalina Anghel
Testul recomandat pacienților cu cancer de prostată
29 sept. 2026, 08:57
Catalina Anghel
De ce este necesară evaluarea cardiovasculară în echipă
28 sept. 2026, 09:25
Catalina Anghel
Cum este evaluată compoziția corpului
021
9699
www.sanador.ro
021
9699
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SPITALUL CLINIC SANADOR
Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor
25 sept. 2026, 09:16
Boala ginecologică ce poate evolua cu simptome nespecifice
24 sept. 2026, 09:27
Aerul înghițit în exces și disconfortul digestiv
23 sept. 2026, 09:52
Îngustarea valvei poate să solicite tot mai mult inima
22 sept. 2026, 10:51
Rolul mișcării în menținerea funcției fizice
21 sept. 2026, 09:16
Durerea intensă de cap pe o singură parte
18 sept. 2026, 07:41
Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată
17 sept. 2026, 09:30
Protejarea funcției ovariene înaintea radioterapiei pelvine
16 sept. 2026, 09:23
Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament
15 sept. 2026, 10:51
Monitorizarea stării fătului înainte și în timpul nașterii
14 sept. 2026, 10:47
Tehnologia care personalizează implantarea protezei articulare
11 sept. 2026, 09:22
Procedura care restabilește fluxul prin arterele inimii
10 sept. 2026, 08:57
Cauzele frecvente din spatele suferinței coloanei
9 sept. 2026, 08:52
Simptomele digestive care se accentuează în timpul nopții
8 sept. 2026, 09:08
Tratamentul endovascular pentru anevrismele aortice complexe
7 sept. 2026, 07:49
Testul care poate semnala o problemă a prostatei
4 sept. 2026, 08:24
Radioterapia administrată direct la nivelul pielii
3 sept. 2026, 08:59
Analizele care arată cât de bine funcționează rinichii
2 sept. 2026, 09:01
Tratamente cardiovasculare realizate prin cateter
1 sept. 2026, 09:03
Investigația care localizează cu precizie boala prostatică
31 aug. 2026, 13:55
Deplasarea vertebrală care poate da dureri de spate
28 aug. 2026, 08:15
Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală
27 aug. 2026, 08:03
25 sept. 2026, 09:16
Catalina Anghel
Investigația care cartografiază circulația arterială a membrelor
24 sept. 2026, 09:27
Catalina Anghel
Boala ginecologică ce poate evolua cu simptome nespecifice
23 sept. 2026, 09:52
Catalina Anghel
Aerul înghițit în exces și disconfortul digestiv
22 sept. 2026, 10:51
Realitatea.NET
Îngustarea valvei poate să solicite tot mai mult inima
21 sept. 2026, 09:16
Catalina Anghel
Rolul mișcării în menținerea funcției fizice
18 sept. 2026, 07:41
Catalina Anghel
Durerea intensă de cap pe o singură parte
17 sept. 2026, 09:30
Catalina Anghel
Simptomele digestive care se accentuează în poziție culcată
16 sept. 2026, 09:23
Catalina Anghel
Protejarea funcției ovariene înaintea radioterapiei pelvine
15 sept. 2026, 10:51
Catalina Anghel
Imagistica moleculară care poate schimba planul de tratament
14 sept. 2026, 10:47
Catalina Anghel
Monitorizarea stării fătului înainte și în timpul nașterii
11 sept. 2026, 09:22
Catalina Anghel
Tehnologia care personalizează implantarea protezei articulare
10 sept. 2026, 08:57
Catalina Anghel
Procedura care restabilește fluxul prin arterele inimii
9 sept. 2026, 08:52
Catalina Anghel
Cauzele frecvente din spatele suferinței coloanei
8 sept. 2026, 09:08
Realitatea.NET
Simptomele digestive care se accentuează în timpul nopții
7 sept. 2026, 07:49
Realitatea.NET
Tratamentul endovascular pentru anevrismele aortice complexe
4 sept. 2026, 08:24
Realitatea.NET
Testul care poate semnala o problemă a prostatei
3 sept. 2026, 08:59
Realitatea.NET
Radioterapia administrată direct la nivelul pielii
2 sept. 2026, 09:01
Realitatea.NET
Analizele care arată cât de bine funcționează rinichii
1 sept. 2026, 09:03
Realitatea.NET
Tratamente cardiovasculare realizate prin cateter
31 aug. 2026, 13:55
Realitatea.NET
Investigația care localizează cu precizie boala prostatică
28 aug. 2026, 08:15
Realitatea.NET
Deplasarea vertebrală care poate da dureri de spate
27 aug. 2026, 08:03
Realitatea.NET
Spasmul involuntar care poate avea o cauză medicală
Mai Multe