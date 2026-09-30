Testul recomandat pacienților cu cancer de prostată

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 08:57

În cancerul de prostată, localizarea exactă a bolii poate influența decisiv alegerea tratamentului. Investigațiile moderne pot identifica țesutul tumoral nu doar după aspect, ci și după anumite caracteristici biologice.

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