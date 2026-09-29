Focare de hepatită A în șase localități din Brașov. 85 de cazuri raportate de la începutul anului școlar

Mai multe focare de hepatită A sunt active în județul Brașov, iar autoritățile sanitare monitorizează situația. De la începutul anului școlar și până în prezent au fost raportate 85 de cazuri, cele mai multe fiind asociate focarelor existente în mai multe comunități.
Șase cazuri au fost înregistrate și în municipiul Brașov. Potrivit Direcției de Sănătate Publică Brașov, cei mai afectați sunt copiii, grupa de vârstă predominantă fiind 1-9 ani.
Șase localități din județul Brașov au focare active
DSP Brașov anunță că focarele de hepatită A sunt în evoluție în localitățile Săcele, Tărlungeni, Zizin, Arini, Apața și Prejmer.
Majoritatea celor 85 de cazuri raportate de la începutul anului școlar provin din aceste zone, unde autoritățile sanitare desfășoară măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.
„Boala mâinilor murdare”, așa cum este cunoscută în mod popular hepatita A, este o infecție virală care se transmite cu ușurință atunci când regulile de igienă nu sunt respectate.
Cum se transmite hepatita A
Virusul hepatitic A poate fi transmis prin mâini contaminate, dar și prin consumul de alimente sau apă contaminate. Infecția se poate răspândi și prin contact direct cu o persoană infectată.
Copiii sunt printre cei mai expuși în comunitățile în care există focare, în special în cazul în care igiena mâinilor și condițiile sanitare sunt deficitare.
În contextul creșterii numărului de îmbolnăviri, autoritățile sanitare recomandă respectarea cu strictețe a măsurilor de igienă.
Recomandările DSP pentru prevenirea infecțiilor
Una dintre cele mai importante măsuri este spălarea mâinilor cu apă și săpun, în special înainte de consumul alimentelor și după folosirea toaletei.
DSP Brașov recomandă, de asemenea, curățarea și igienizarea corespunzătoare a locuințelor și a spațiilor în care copiii își desfășoară activitatea.
În școli trebuie acordată o atenție deosebită igienizării sălilor de clasă și grupurilor sanitare. Sunt vizate, de asemenea, mijloacele de transport școlar utilizate de elevi.
O altă măsură recomandată este efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unitățile de învățământ, astfel încât eventualele cazuri noi să poată fi identificate cât mai rapid.
Copiii sau adulții care prezintă simptome sugestive pentru o infecție trebuie să se adreseze medicului de familie sau unei unități medicale, conform recomandărilor autorităților sanitare.
Pentru limitarea răspândirii virusului, DSP Brașov a pus la dispoziția comunităților afectate substanțe clorigene pentru dezinfecția suprafețelor și produse antiseptice destinate igienei mâinilor.
Totodată, au fost distribuite materiale informative despre hepatita A în unitățile de învățământ și către medicii de familie din localitățile în care au fost identificate focarele.
Medicii de familie au primit și vaccinuri împotriva hepatitei A, destinate imunizării persoanelor care au intrat în contact cu pacienții confirmați în cadrul focarelor active.
Autoritățile sanitare monitorizează în continuare situația și recomandă populației să respecte regulile de igienă pentru reducerea riscului de apariție a unor noi cazuri.