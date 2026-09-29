Focare de hepatită A în șase localități din Brașov. 85 de cazuri raportate de la începutul anului școlar

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 19:21

Mai multe focare de hepatită A sunt active în județul Brașov, iar autoritățile sanitare monitorizează situația. De la începutul anului școlar și până în prezent au fost raportate 85 de cazuri, cele mai multe fiind asociate focarelor existente în mai multe comunități.

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