Doar 30 de minute pe săptămână. Obiceiul asociat cu un risc mai mic de declin cognitiv și demență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 sept. 2026, 17:55

Cititul de plăcere ar putea avea beneficii importante pentru creier, inclusiv la vârste înaintate. O analiză realizată de cercetători de la Cambridge arată că acest obicei este asociat cu un risc mai mic de declin cognitiv și demență.

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