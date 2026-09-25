Alexandru Rogobete, discuții cu reprezentanții S&P: „Sănătatea trebuie să fie parte din dezvoltarea economică”

Publicat 25 sept. 2026, 14:22 Actualizat 25 sept. 2026, 14:23

România trebuie să atragă mai mult capital privat și investiții străine în industria farmaceutică și în producția de dispozitive medicale, este mesajul transmis de fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete reprezentanților S&P Global Ratings în cadrul întrevederii avute vineri, la Camera Deputaților.

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