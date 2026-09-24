Grindeanu, declarații explozive la Craiova. ”Siegfried Mureșan și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând PSD”

Publicat 24 sept. 2026, 16:37 Actualizat 24 sept. 2026, 16:42

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la Craiova despre situația politică actuală și despre variantele care ar putea fi luate în calcul pentru formarea unui nou guvern. Liderul social-democrat a discutat cu reprezentanții organizațiilor din Oltenia și a spus că întâlnirea a vizat atât situația politică de la nivel central, cât și problemele cu care se confruntă administrațiile locale.

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