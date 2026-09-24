Grindeanu, declarații explozive la Craiova. ”Siegfried Mureșan și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând PSD”
Sorin Grindeanu. Foto: Profimedia
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit la Craiova despre situația politică actuală și despre variantele care ar putea fi luate în calcul pentru formarea unui nou guvern. Liderul social-democrat a discutat cu reprezentanții organizațiilor din Oltenia și a spus că întâlnirea a vizat atât situația politică de la nivel central, cât și problemele cu care se confruntă administrațiile locale.
Grindeanu a afirmat că PSD încearcă să găsească soluții pentru ieșirea din blocajul politic și a susținut că este nevoie de o rezolvare rapidă în ceea ce privește guvernarea.
„Oltenia în momentul ăsta reprezintă cel mai puternic bazin electoral pentru Partidul Social Democrat. O întâlnire foarte bună, o întâlnire pe care pot să o calific pe scurt ca fiind o discuție între conducerea centrală și conducerile județene. Am explicat situația în care ne aflăm, am spus posibilele soluții viitoare, am spus ceea ce credem că se va întâmpla în săptămânile viitoare și sigur încercăm cu toții, atât la nivel central cât și la nivel local, să găsim soluțiile cele mai bune pentru români.
Dincolo de interesele de partid, dincolo de lucrurile care țin doar de PSD, astăzi s-a discutat despre România în primul rând și despre ceea ce trebuie să facem, astfel încât să ieșim din acest blocaj, să găsim soluții, fiindcă eu cred și noi credem că lucrurile nu mai pot continua în această direcție și trebuie să avem o soluție cât se poate de rapid, referindu-mă la guvern. Pe scurt, cam astea au fost în mare lucrurile discutate.”
Ce au discutat Grindeanu și organizațiile PSD din Oltenia
Întrebat ce solicitări au venit din partea organizațiilor PSD din Oltenia, Grindeanu a precizat că nu au existat solicitări propriu-zise. El a explicat că discuțiile s-au concentrat asupra situației politice de la momentul respectiv și asupra variantelor care ar putea urma.
„Solicitări n-au fost. V-am spus că a fost o discuție pe situația la zi, a fost o discuție pe ceea ce am prezentat noi, ca și tablou al situației politice centrale, posibilele soluții de după, ce o să avem un guvern, dacă o să avem, sau dacă intrăm în alegeri anticipate.”
Liderul PSD a precizat că o mare parte dintre participanții la întâlnire sunt aleși locali și că aceștia au propriile probleme administrative, în special în ceea ce privește finanțarea.
„Sigur că aleșii locali, fiindcă 90% din cei care au participat astăzi în această sală sunt aleși locali, au problemele pe care le cunoaștem cu toții. Au nevoie de rectificare, bugetele de funcționare la multe autorități locale au nevoie de sume în plus, sunt lucruri pe care trebuie să le facem, sunt lucruri care dacă nu vor fi făcute și dacă nu vom avea un guvern, vor duce probabil la un blocaj enorm.”
Grindeanu reclamă lipsa programului de guvernare
Sorin Grindeanu a adus în discuție și perioada care a trecut de la nominalizarea lui Siegfried Vasile Mureșan pentru funcția de prim-ministru. El a spus că social-democrații s-ar fi așteptat ca până la întâlnirea de la Craiova să poată analiza programul de guvernare propus de premierul desemnat.
Potrivit liderului PSD, acest lucru nu a fost posibil deoarece documentul nu ajunsese la partid.
„Sigur am discutat despre ceea ce ne-am fi așteptat să se întâmple în aceste zile de când avem o nominalizare la prim-ministru. Ne-am fi așteptat azi să discutăm împreună cu colegii din sală despre programul de guvernare pe care l-a propus prim-ministrul desemnat Siegfried Vasile Mureșan. Din păcate n-am avut ce să le prezint colegilor, fiindcă n-am văzut niciun program de guvernare până acum.”
Grindeanu a spus că le-a cerut colegilor să nu pornească de la o atitudine de respingere a propunerii lui Mureșan, ci să aștepte o discuție concretă despre programul de guvernare.
„Eu am făcut apel la toți colegii mei să treacă peste poate o pornire absolut firească și omenească de a critica din start orice vine dinspre Siegfried Mureșan, ca răspuns la tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan, cel puțin peste vară, când și-a tocit buricele degetelor la tastatură înjurând la PSD. Am trecut peste această etapă și nu e importantă pentru români. Și am așteptat să avem discuții serioase legate de un program de guvernare.”
Liderul social-democrat a relatat că a așteptat programul și în ziua precedentă, inclusiv după ce a anunțat că se află la sediul partidului pentru a discuta despre document.
„Am așteptat ieri la parlament voie bună, am așteptat ieri după masă și am anunțat că sunt la sediul partidului împreună cu alți colegi să discutăm serios despre program de guvernare. Am așteptat degeaba. Am așteptat azi dimineață iarăși să ne fie trimis acest program de guvernare. Până la această oră n-am absolut nimic, din păcate.”
Grindeanu a explicat că programul ar fi fost util și pentru discuțiile cu parlamentarii și aleșii locali din Oltenia, dar și pentru întâlnirea pe care urma să o aibă în Banat.
„Ar fi fost foarte interesant să discutăm astăzi cu mulți parlamentari aflați în sală, cu mulți aleși locali, să discutăm mâine. Merg în Banat și ar fi fost bine să discut și cu cei de acolo despre lucruri concrete, despre propunerile și despre programul de guvernare. Din păcate n-avem parte de o asemenea discuție.”
Liderul PSD pune sub semnul întrebării intenția lui Mureșan de a conduce Guvernul
În continuarea declarațiilor sale, Grindeanu a revenit asupra modului în care a fost făcută nominalizarea și a spus că, în opinia sa, lipsa unui program de guvernare îi întărește poziția exprimată anterior.
„De aceea, ceea ce am spus de la început și anume faptul că pare o glumă această propunere, pare ar fi adevărul. Eu cred că nu-și dorește să fie prim-ministru domnul Siegfried Mureșan, fiindcă dacă și-ar fi dorit să fie prim-ministru ar fi tratat altcumva lucrurile. Cel puțin până acum nu ne-a dovedit că își dorește acest lucru.”
Întrebat direct dacă PSD va vota Guvernul Mureșan, liderul social-democrat a răspuns fără echivoc: „Evident nu.”
Ce scenarii vede PSD după respingerea Guvernului Mureșan
Jurnaliștii au vrut să afle ce ar putea urma după respingerea Guvernului Mureșan. Un reporter i-a prezentat lui Grindeanu trei variante: desemnarea sa pentru funcția de premier, numirea unui premier tehnocrat sau declanșarea alegerilor anticipate.
Întrebat dacă vede și un alt scenariu în afara celor trei variante prezentate, Grindeanu a răspuns: „Nu văd nici ce acum, dacă stau să mă gândesc.”
Discuția s-a concentrat apoi asupra posibilității ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier.
Grindeanu nu exclude discuțiile cu toate partidele
Întrebat dacă, în eventualitatea desemnării sale pentru funcția de prim-ministru, va ține cont de poziția președintelui Nicușor Dan privind formarea unui guvern exclusiv din partide pro-europene și excluderea AUR de la guvernare, Grindeanu a spus că va discuta cu toate formațiunile.
„N-am să vă spun altceva decât am spus colegilor în sală. Și am spus că dacă voi fi desemnat voi discuta cu toată lumea. Asta le-am spus colegilor în sală, asta vă spun și dumneavoastră.”
Întrebat dacă, într-o asemenea situație, crede că președintele Nicușor Dan l-ar mai desemna pentru funcția de premier, Grindeanu a răspuns: „Hai să vedem săptămâna viitoare.”
În ce condiții ar intra PSD într-un guvern cu premier tehnocrat
Reporterii au trecut apoi la scenariul unui guvern condus de un premier tehnocrat și l-au întrebat pe Grindeanu dacă PSD ar susține o asemenea formulă în cazul în care el nu ar fi desemnat premier.
Liderul PSD a invocat deciziile adoptate de forurile de conducere ale partidului la Sinaia și a precizat că formațiunea nu va vota un guvern din care nu face parte.
„Noi avem niște decizii luate la Sinaia, decizii ale forurilor de conducere, care spun așa: că nu votăm niciun guvern din care nu facem parte. Ok. Că, dar asta e o condiție necesară, nu e o condiție și suficientă.”
Grindeanu a explicat că simpla intrare a PSD într-un guvern nu ar fi suficientă dacă acel Executiv ar continua ceea ce el a descris drept linia de guvernare a lui Ilie Bolojan.
„Nu putem să spunem: da, dom'le, mergem într-un guvern în care are PSD-ul, nu știu, un număr de ministere, dar continuăm linia de guvernare proastă pe care a avut-o Bolojan în ultimul an și ceva, fiindcă nu vom fi parte a acelui guvern. Putem să avem zece ministere din cincisprezece. PSD-ul nu va face parte dintr-un guvern care ar continua linia de guvernare și politicile de guvernare ale lui Ilie Bolojan.”
Sorin Grindeanu a precizat că, pe lângă participarea PSD la guvernare, partidul va lua în calcul și programul Executivului, precum și persoana care ar urma să ocupe funcția de premier.
„Deci am spus că e o condiție necesară să facem parte din guvern, dar nu și suficientă. Și atunci va conta și programul de guvernare și, în mod evident, va conta și cine este acel tehnocrat.”
Alegerile anticipate, al treilea scenariu discutat la Craiova
După discuția despre un posibil guvern cu premier tehnocrat, jurnalistul a remarcat că următoarea variantă este cea a alegerilor anticipate.
Întrebat implicit despre acest scenariu, Sorin Grindeanu a indicat rolul președintelui României în cazul în care s-ar ajunge la această situație.
„Aici actorul principal e președintele. Președintele, conform Constituției, poate să dizolve Parlamentul.”
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