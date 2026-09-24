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Justitie· 2 min citire
Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?
Alin Ene, membru CSM
Publicat24 sept. 2026, 17:23
Actualizat24 sept. 2026, 17:25
Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a reacționat dur dur după declarațiile premierului desemnat Siegfried Vasile Mureșan privind restructurarea instanțelor. „Oare dacă magistrații ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”, s-a întreabă retoric Ene, într-o postare pe Facebook.
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