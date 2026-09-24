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Justitie· 2 min citire

Membru CSM, reacție după comentariile lui Siegfried Mureșan privind vârsta de pensionare a magistraților: Dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?

Alin Ene, membru CSM

Alin Ene, membru CSM

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 sept. 2026, 17:23
Actualizat24 sept. 2026, 17:25

Judecătorul Alin Ene, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a reacționat dur dur după declarațiile premierului desemnat Siegfried Vasile Mureșan privind restructurarea instanțelor. „Oare dacă magistrații ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor?”, s-a întreabă retoric Ene, într-o postare pe Facebook.

În postare de pe pagina lui de socializare, judecătorul CSM Alin Ene a criticat public logica premierului desemnat, Siegrfir Mureșan, care a afirmat că atunci când „un magistrat va munci 40 de ani, vom avea un număr aproape dublu de magistrați în sistem".

În replică, magistratul se întreabă ironic: "Oare dacă ar munci 60 de ani, s-ar tripla numărul lor? Ca să știm cum facem.”

Pentru a explica problema, Ene folosește o analogie.

Ai 10 locuri de parcare de microbuz, însă doar 8 microbuze disponibile. Constați că acestea nu mai fac față comenzilor, fiecare fiind nevoit să transporte zilnic de 4 ori mai mulți oameni decât locuri pe scaune. Și atunci apare soluția salvatoare: <<Dacă folosim cele 8 microbuze cel puțin 40 de ani, vom avea 20 de microbuze în parcare!>> Numai că, oricât ai ține microbuzele în serviciu, în parcarea cu 10 locuri nu vor încăpea mai mult de 10 microbuze. Dacă vrei 20, trebuie mai întâi să extinzi parcarea.

Ene aplică aceeași logică sistemului judiciar, sugerând că în spatele unei astfel de propuneri s-ar ascunde o miză electroală.

Aceeași logică elementară se aplică și în Justiție. Poți să îi ții pe magistrați în sistem 40, 60 sau 80 de ani. Mai mulți magistrați activi decât posturile existente nu vei avea niciodată. E adevărat că pensiile magistraților au fost dintotdeauna un bun subiect electoral, dar 1 + 1 va fi întotdeauna 2, pentru că aritmetica rămâne aceeași, indiferent de agenda politică, a explicat magistratul membru al CSM.

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