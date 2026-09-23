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Justitie· 1 min citire

Delegație de rang înalt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, discuții productive cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu

Reprezentanții Departamentului pentru Securitate Internă al SUA

Reprezentanții Departamentului pentru Securitate Internă al SUA

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Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 sept. 2026, 10:01

O delegație de rang înalt a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a încheiat marți o vizită oficială în România, evaluată drept „productivă și pozitivă” de partea americană. Reprezentanții americani au avut întâlniri cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu Poliția de Frontieră, Poliția Română și cu șeful Cancelariei prim-ministrului, atransmis Ambasada Statelor Unite la București.

Discuțiile au vizat rezultatele României în gestionarea migrației ilegale, securizarea frontierelor și cooperarea bilaterală în materie de siguranță națională, potrivit comunicatului Ambasadei Statelor Unite la București.

Potrivit oficialilor Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), securitatea frontierelor și integritatea sistemului de imigrație reprezintă o prioritate pentru președintele Donald Trump și administrația sa. Relațiile cu partenerii internaționali sunt esențiale pentru prevenirea intrării în SUA a infractorilor, teroriștilor și persoanelor implicate în fraude.

Cooperarea bilaterală dintre România și Statele Unite, inclusiv prin Transnational Criminal Investigative Unit, a dus la reținerea unor persoane cu risc ridicat și a membrilor unor rețele de crimă organizată, împiedicând accesul acestora în România, în Europa și în SUA. Totodată, operațiunile comune au blocat introducerea de droguri periculoase pe teritoriul României, iar mai multe acțiuni coordonate au vizat traficanți și transporturi de narcotice.

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