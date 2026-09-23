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Justitie· 1 min citire
Delegație de rang înalt a Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, discuții productive cu ministrul de Interne, Cătălin Predoiu
Reprezentanții Departamentului pentru Securitate Internă al SUA
O delegație de rang înalt a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS) a încheiat marți o vizită oficială în România, evaluată drept „productivă și pozitivă” de partea americană. Reprezentanții americani au avut întâlniri cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cu Poliția de Frontieră, Poliția Română și cu șeful Cancelariei prim-ministrului, atransmis Ambasada Statelor Unite la București.
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