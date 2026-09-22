Măsuri speciale ale Jandarmeriei la Tribunalul București, înainte ca Călin Georgescu să ajungă în fața judecătorilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 sept. 2026, 12:40

Jandarmii bucureșteni au luat marți măsuri suplimentare de ordine și siguranță în apropierea unor instituții publice, în contextul aducerii lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen la Tribunalul București. Judecătorii urmează să decidă asupra propunerii procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor doi pentru 30 de zile.

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