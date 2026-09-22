Măsuri speciale ale Jandarmeriei la Tribunalul București, înainte ca Călin Georgescu să ajungă în fața judecătorilor

Jandarmii bucureșteni au luat marți măsuri suplimentare de ordine și siguranță în apropierea unor instituții publice, în contextul aducerii lui Călin Georgescu și a lui Ionel Rusen la Tribunalul București. Judecătorii urmează să decidă asupra propunerii procurorilor DIICOT de arestare preventivă a celor doi pentru 30 de zile.
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni, iar procurorii îi cercetează pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Procurorii au cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, iar decizia privind măsura preventivă aparține judecătorului de drepturi și libertăți.
Jandarmii au întărit măsurile de ordine
Jandarmeria București anunță că dispozitivele din teren au fost organizate astfel încât accesul către instituțiile vizate să rămână liber și să fie prevenite incidentele, inclusiv în condițiile în care în zonă s-ar aduna mai multe persoane.
„Siguranţa persoanelor şi menţinerea unui climat de ordine publică reprezintă principalele obiective ale măsurilor dispuse de forţele aflate în teren, în zona unor obiective instituţionale. În acest sens, jandarmii au organizat dispozitivul de ordine publică astfel încât să fie asigurată gestionarea în condiţii de siguranţă a fluxurilor de persoane, menţinerea liberă a căilor de acces către obiectivele respective şi prevenirea apariţiei unor situaţii care ar putea afecta desfăşurarea normală a activităţilor”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei București.
Efectivele și măsurile de securitate vor putea fi adaptate în funcție de evoluția situației și de numărul persoanelor prezente. Jandarmii le cer celor care ajung în zonele respective să respecte indicațiile forțelor de ordine și să nu blocheze căile de acces.
Georgescu și Rusen, în fața judecătorilor
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți luni, după percheziții și audieri desfășurate de procurorii DIICOT. Georgescu fusese ridicat din trafic în cursul dimineții, iar ulterior au avut loc verificări timp de mai multe ore la locuința sa din Mogoșoaia. În cursul după-amiezii, acesta a fost dus la sediul DIICOT, unde nu a dat declarații, potrivit informațiilor publicate după audieri. La percheziții, procurorii au anunțat că au fost ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, două pașapoarte și o legitimație. În cazul documentelor de identitate, anchetatorii au precizat că acestea urmează să fie expertizate, existând suspiciunea că ar putea fi false.
Judecătorii decid dacă cei doi vor fi arestați pentru 30 de zile
Procurorii cer Tribunalului București arestarea preventivă a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen pentru o perioadă de 30 de zile. Instanța va analiza argumentele și probele prezentate de acuzare, precum și poziția apărării, înainte de a decide ce măsură preventivă va fi dispusă.
Dosarul vizează un presupus mecanism prin care unui om de afaceri i-ar fi fost promisă o finanțare de șase milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții. Prejudiciul reclamat în cauză depășește 1,1 milioane de euro. Acuzațiile formulate de procurori nu echivalează cu stabilirea vinovăției, care poate fi decisă doar de instanță.
Percheziții și în dosarul violențelor de la protestul ciobanilor
Tot marți, polițiștii Capitalei desfășoară o acțiune separată, legată de incidentele violente produse pe 15 septembrie în Piața Victoriei, în timpul protestului ciobanilor. Sunt puse în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere în București și în 15 județe.
În acest dosar sunt efectuate cercetări față de 40 de persoane pentru infracțiuni precum instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovire sau alte violențe. Pentru zece dintre persoanele vizate fuseseră deja dispuse măsuri preventive, iar alte 30 urmează să fie duse la audieri.