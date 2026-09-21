Călin Georgescu, dus la DIICOT după perchezițiile de la Mogoșoaia. Este vizat într-un dosar de înșelăciune și grup infracțional organizat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 sept. 2026, 15:13

Călin Georgescu a părăsit locuința din Mogoșoaia în jurul orei 15:00, însoțit de oamenii legii, și a fost dus la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat. La sediul instituției se află deja omul de afaceri Ionel Rusen. Georgescu nu a făcut nicio declarație la plecare.

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