Marius Budăi îi transmite lui Siegfried Mureșan că nu îi va vota Guvernul: „Mai bine la anticipate”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 sept. 2026, 12:17

Marius Budăi spune că nu va vota Guvernul propus de Siegfried Mureșan dacă acesta va continua politicile fostului premier Ilie Bolojan. Deputatul PSD susține că, într-un asemenea scenariu, social-democrații ar trebui să accepte inclusiv varianta alegerilor anticipate.

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