Marius Budăi îi transmite lui Siegfried Mureșan că nu îi va vota Guvernul: „Mai bine la anticipate”

Marius Budăi spune că nu va vota Guvernul propus de Siegfried Mureșan dacă acesta va continua politicile fostului premier Ilie Bolojan. Deputatul PSD susține că, într-un asemenea scenariu, social-democrații ar trebui să accepte inclusiv varianta alegerilor anticipate.
Deputatul PSD Marius Budăi anunță că nu va susține Guvernul condus de Siegfried Mureșan dacă premierul desemnat își asumă continuarea politicilor aplicate în perioada în care Ilie Bolojan a condus Executivul. Social-democratul merge mai departe și susține că, într-o asemenea situație, varianta alegerilor anticipate ar fi preferabilă.
Mesajul vine în ziua în care PSD urmează să-și stabilească poziția în privința votului din Parlament pentru viitorul Cabinet. Budăi îl numește pe Mureșan „Mini-Bolojan” și spune că votul social-democraților pentru demiterea lui Ilie Bolojan a reprezentat, în opinia sa, un vot pentru schimbarea direcției de guvernare.
Budăi: „Mai bine la anticipate, decât să votăm un premier care ne anunță că va continua guvernarea Bolojan”
Deputatul PSD respinge avertismentele privind posibilitatea declanșării alegerilor anticipate dacă noul Cabinet nu obține susținerea necesară în Parlament și susține că partidul său nu ar trebui să voteze pentru continuarea politicilor pe care el le atribuie fostului Executiv.
„Domnule Siegfried Mureșan, Mini-Bolojan, în ultimele zile, ne amenințați că dacă PSD nu vă votează Guvernul Mini-Bolojan, mergem la alegeri anticipate. Răspunsul este simplu: mai bine la anticipate, decât să votăm un premier care ne anunță că va continua guvernarea Bolojan. Mai bine ne vedem în campanie, decât să votăm continuarea austerității, a creșterilor de taxe, a tăierilor de venituri și a altor măsuri primitive care au distrus economia!
Când ne spuneți că veți continua guvernarea Bolojan ne convingeți și mai mult că nu trebuie să vă votăm! Vă reamintesc că votul PSD la demiterea premierului Bolojan a fost un vot pentru schimbare, nu pentru continuare!”, a transmis Marius Budăi.
Budăi anunțase încă din 18 septembrie că nu intenționează să voteze un Cabinet condus de Siegfried Mureșan, pe care l-a descris atunci drept „un bolojănel mai mic”.
Marius Budăi respinge argumentul privind riscul de „junk”
Social-democratul contestă și ideea că respingerea Guvernului Mureșan ar putea provoca instabilitate economică și ar putea împinge România spre categoria „junk”. Afirmațiile privind situația economiei și cauzele acesteia îi aparțin deputatului PSD.
„Ne mai spuneți că dacă nu vă votăm Guvernul Mini-Bolojan, aruncăm țara în instabilitate și economia va intra în junk. Nu, domnule Mureșan, Mini-Bolojan! Instabilitatea economică și riscul de a intra în junk sunt rezultatul guvernării tutorelui dumneavoastră politic.
După reformele fantomă ale șefului dumneavoastră politic, România are cea mai mare inflație din UE, cea mai mare prăbușire a consumului din UE, cea mai mare scădere a investițiilor străine din UE, cea mai mare pierdere de locuri de muncă din UE și cea mai mare cădere economică din UE. Pur și simplu enervați oamenii când spuneți că această manieră de guvernare a adus «reforme» și «stabilitate»”, a afirmat Budăi.
Budăi, despre acuzația că PSD s-ar apropia de AUR
Marius Budăi susține că soluția ar fi schimbarea formulei de guvernare și respinge și argumentul potrivit căruia un vot împotriva Cabinetului Mureșan ar însemna o apropiere politică între PSD și AUR.
„Soluția pentru a evita riscul de junk este schimbarea, nu continuarea guvernării Bolojan.
P.S. Este chiar jenant argumentul că dacă nu votăm Guvernul Mini-Bolojan, PSD se apropie de AUR. Știți bine că șeful dumneavoastră de partid n-ar fi stat atâta timp în funcția de premier demis, fără susținerea AUR din Parlament”, a mai transmis deputatul PSD.
PSD își stabilește poziția față de Guvernul Mureșan
Biroul Permanent Național al PSD se reunește luni, 21 septembrie, de la ora 11:00, pentru a stabili poziția oficială a partidului față de candidatura lui Siegfried Mureșan la funcția de premier. Sorin Grindeanu a anunțat anterior că le va propune colegilor să nu susțină prin vot viitorul Guvern. Decizia partidului este importantă pentru votul de încredere pe care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan trebuie să îl obțină în Parlament.