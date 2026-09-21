Siegfried Mureșan anunță când va prezenta programul de guvernare. „Voi depune programul și cabinetul de miniștri până la finalul săptămânii”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 sept. 2026, 10:16

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat calendarul pentru formarea viitorului Executiv. Acesta a precizat că intenționează să prezinte la începutul acestei săptămâni principalele direcții ale programului de guvernare, după care va începe discuțiile cu partidele și grupurile parlamentare. Programul de guvernare și lista miniștrilor ar urma să ajungă în Parlament până la sfârșitul săptămânii.

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