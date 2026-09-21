Siegfried Mureșan anunță când va prezenta programul de guvernare. „Voi depune programul și cabinetul de miniștri până la finalul săptămânii”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat calendarul pentru formarea viitorului Executiv. Acesta a precizat că intenționează să prezinte la începutul acestei săptămâni principalele direcții ale programului de guvernare, după care va începe discuțiile cu partidele și grupurile parlamentare. Programul de guvernare și lista miniștrilor ar urma să ajungă în Parlament până la sfârșitul săptămânii.
Siegfried Mureșan a făcut declarațiile luni, la RFI România, în contextul demersurilor pentru constituirea noului Guvern. Nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru a venit după consultările de la Palatul Cotroceni din 17 septembrie, iar PNL, USR și UDMR au anunțat că lucrează împreună la programul de guvernare.
Programul de guvernare, prezentat la începutul săptămânii
Premierul desemnat a explicat că echipele celor trei formațiuni implicate în construcția guvernamentală lucrează la actualizarea priorităților stabilite anterior.
Mureșan a spus că intenția este ca principalele elemente ale programului să fie prezentate cel mai probabil marți. Ulterior, aceste priorități vor sta la baza discuțiilor cu formațiunile și grupurile parlamentare.
„Ne-am pus de acord cu Partidul Naţional Liberal, USR şi UDMR să începem munca la programul de guvernare. Sigur, avem din cursul primăverii deja idei principale. Ele trebuie actualizate. La momentul la care cele trei partide au propus numirea mea, priorităţile erau închiderea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, finalizarea programului european de apărare SAFE. În momentul de faţă PNRR-ul este închis, dar trebuie finalizat dialogul cu Comisia Europeană, iar SAFE a intrat în etapa de implementare”, a declarat Siegfried Mureșan.
Ce priorități au fost stabilite pentru noul Executiv
Premierul desemnat a precizat că există deja o serie de direcții stabilite încă din primăvară, însă acestea trebuie adaptate la situația actuală.
Printre obiectivele menționate anterior s-au aflat finalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență și încheierea etapelor legate de programul european de apărare SAFE.
Potrivit lui Mureșan, situația celor două programe s-a schimbat între timp. PNRR a ajuns la finalul etapelor sale principale, fiind necesară continuarea dialogului cu Comisia Europeană, în timp ce SAFE a intrat în faza de implementare.
„Vom prezenta în prima parte a acestei săptămâni, cel mai probabil mâine, elementele principale ale programului de guvernare. După aceea, pe baza acestor elemente, vom începe dialogul cu partidele parlamentare. Sigur că întâi mergem la partidele care mă susţin, fiindcă deosebirea dintre mine şi primii doi premieri desemnaţi este că eu pornesc cu sprijinul explicit şi transparent al trei partide, spre deosebire de primul candidat, care provenea din partea unui partid extraparlamentar şi al doilea, care fusese desemnat împotriva voinţei propriului partid”, a subliniat premierul desemnat.
Discuții cu partidele parlamentare după prezentarea priorităților
După anunțarea principalelor elemente ale programului de guvernare, Siegfried Mureșan intenționează să înceapă consultările cu reprezentanții partidelor parlamentare.
Premierul desemnat a precizat că primele discuții vor avea loc cu formațiunile care îl susțin, respectiv PNL, USR și UDMR, după care sunt vizate și celelalte grupuri parlamentare.
„Estimarea mea este că în cursul acestei săptămâni vom avea dialog cu grupurile parlamentare şi estimarea mea este că până la finalul acestei săptămâni voi depune programul de guvernare şi cabinetul de miniştri în Parlamentul României şi că la începutul săptămânii viitoare vom avea audierile în Parlament. Voi solicita Parlamentului, voi solicita preşedinţilor celor două Camere ca audierea fiecărui ministru să aibă cel puţin 60 de minute. Doresc ca audierile miniştrilor să fie serioase şi ca miniştrii să aibă şansa să arate parlamentarilor că sunt pregătiţi să ocupe aceste portofolii şi din respect faţă de Parlamentul României, cred că şi parlamentarii trebuie să aibă şansa unui dialog serios cu candidaţii pentru poziţia de ministru şi să aibă şansa să adreseze întrebări”, a încheiat Siegfried Mureșan.