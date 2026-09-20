Nicușor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres la ONU. Mesajul transmis de președintele României

Președintele României, Nicușor Dan, a avut duminică, la New York, o întâlnire cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Discuția a avut loc la începutul vizitei șefului statului român la ONU, unde participă la evenimentele dedicate celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale.
După întrevedere, Nicușor Dan a transmis că România apreciază eforturile depuse de Antonio Guterres pentru găsirea unor soluții diplomatice la conflictele internaționale și pentru promovarea păcii și a dialogului.
Nicușor Dan, mesaj pentru secretarul general al ONU
Președintele României a precizat că i-a transmis lui Antonio Guterres „profunda recunoștință” a țării noastre pentru activitatea sa în plan internațional.
Potrivit mesajului publicat de Nicușor Dan, discuția a vizat inclusiv eforturile secretarului general al ONU de a identifica soluții pentru conflictele din diferite regiuni ale lumii, precum și promovarea respectării dreptului internațional.
Șeful statului a subliniat, de asemenea, că România susține în continuare multilateralismul și inițiativele menite să consolideze rolul Organizației Națiunilor Unite.
Războiul din Ucraina, printre temele abordate
Un alt subiect menționat de președintele României a fost impactul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Nicușor Dan a arătat că i-a mulțumit lui Antonio Guterres pentru eforturile depuse pentru diminuarea consecințelor umanitare, economice și asupra securității alimentare globale generate de conflict.
În mesajul său, președintele a reafirmat poziția României de susținere a unui sistem internațional bazat pe cooperare și pe respectarea normelor dreptului internațional.
România susține reforma ONU
Nicușor Dan a transmis că România va continua să sprijine un multilateralism eficient, precum și inițiativa de reformă „ONU80” și Pactul pentru Viitor.
Potrivit președintelui, obiectivul este contribuția la o Organizație a Națiunilor Unite capabilă să răspundă mai eficient provocărilor actuale.
Întâlnirea cu Antonio Guterres a fost una dintre primele întrevederi din programul oficial al lui Nicușor Dan la New York. În aceeași zi, președintele României a avut și o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz.
Program încărcat pentru Nicușor Dan la New York
Nicușor Dan participă, în perioada 20-23 septembrie, la evenimentele organizate în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.
Președintele României urmează să susțină discursul național miercuri, 23 septembrie, de la ora 16:30, ora României. Intervenția va fi transmisă în direct de Administrația Prezidențială.
Agenda șefului statului include și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri american, antreprenori români din Statele Unite și investitori interesați de România.
De asemenea, marți este programată inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, un eveniment organizat în contextul marcării unui secol de la turneul istoric efectuat de Regina Maria în Statele Unite.
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, invitați la recepția oferită de Donald Trump
Președintele României și Mirabela Grădinaru participă, de asemenea, la recepția tradițională organizată de președintele american Donald Trump și de Melania Trump.
Evenimentul este programat miercuri, în marja reuniunilor Adunării Generale a ONU. Mirabela Grădinaru are, la rândul său, mai multe evenimente în agendă, inclusiv reuniuni dedicate primelor doamne și primilor domni și un summit organizat de Olena Zelenska.
După discursul de la ONU, agenda președintelui Nicușor Dan include participarea la Summitul Platformei Internaționale Crimeea și la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrată situației din Ucraina.