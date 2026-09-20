Nicușor Dan, întâlnire cu Antonio Guterres la ONU. Mesajul transmis de președintele României

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 20:09

Președintele României, Nicușor Dan, a avut duminică, la New York, o întâlnire cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres. Discuția a avut loc la începutul vizitei șefului statului român la ONU, unde participă la evenimentele dedicate celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale.

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