Durerea intensă de cap pe o singură parte

Unele dureri de cap apar brusc, sunt extrem de intense și se repetă după un tipar aproape previzibil. Localizarea în jurul unui singur ochi și manifestările de pe aceeași parte a feței sunt indicii importante.
Cefaleea de tip cluster provoacă episoade severe de durere, cel mai frecvent în jurul sau în spatele unui ochi. În timpul atacului pot apărea lăcrimare, înroșirea ochiului, nas înfundat sau secreții nazale și căderea pleoapei pe aceeași parte. Crizele tind să apară în serii, uneori de mai multe ori pe zi, timp de săptămâni sau luni, urmate de perioade fără simptome.
Pentru că durerea se instalează rapid, tratamentul crizei trebuie să acționeze la fel de repede. Oxigenoterapia și anumite medicamente administrate injectabil sau nazal pot opri atacurile, iar tratamentul preventiv urmărește reducerea numărului lor pe durata perioadei de cluster. Diagnosticul neurologic este important pentru diferențierea de migrenă și de alte cauze ale durerii severe de cap.
Ai grijă de tine!
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