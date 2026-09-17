Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Continuă audierile maraton în dosarul mitei pentru Bolojan. Fănel Bogos, pentru a treia zi în fața procurorilor DNA
Continuă audierile maraton la DNA Iași, în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro pentru Bolojan. Fănel Bogos este chemat pentru a treia zi consecutiv să stea față în față cu procurorii.
Citește și
- 09:26Proces de 5 miliarde de lei între Înalta Curte și Guvern. Decizia definitivă, așteptată astăzi
- 23:54Decizie în cazul protestatarilor reținuți: un suspect, arestat preventiv, patru plasați în arest la domiciliu
- 11:35Șase persoane reținute după protestele violente din Piața Victoriei. Aproape 50 au ajuns la audieri
- 11:25Audieri în dosarul lui Fănel Bogos, la DNA Iași. Cristina Trăilă, fost secretar general al Guvernului, a cerut să dea declarații ca suspect - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News