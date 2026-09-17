Realitatea.NET
Justitie· 1 min citire

Continuă audierile maraton în dosarul mitei pentru Bolojan. Fănel Bogos, pentru a treia zi în fața procurorilor DNA

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 08:43

Continuă audierile maraton la DNA Iași, în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro pentru Bolojan. Fănel Bogos este chemat pentru a treia zi consecutiv să stea față în față cu procurorii.

Audieri maraton la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. Miercuri, procurorii au audiat-o pe Cristina Trăilă, suspectă în dosar care susține că a cerut chiar ea să dea explicații pentru a clarifica neconcordanțele pe care spune că le-a identificat în documentele anchetatorilor.

„Nu sunt vinovată”, afirmă Trăilă, care spune că a depus și mai multe înscrisuri în apărarea sa.

În ultimele zile, la DNA Iași au mai fost audiați președintele CJ Botoșani Valeriu Iftimie și președintele CJ Vaslui Ciprian Ionuț Trifan.

Seria audierilor ar putea ajunge și la Palatul Victoria, premierul Ilie Bolojan urmând cel mai probabil să fie chemat în fața procurorilor.

Dosarul îl are în centrul pe Fănel Bogoș, cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență, și aflat din luna martie a acestui an sub control judiciar.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

fănel bogoșDNAaudiericristina trăilăbolojanmita

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Justitie

Mai Multe