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LOTO azi, 10 septembrie 2026: reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Ce bani sunt în joc la Noroc

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 09:11

Joi, 10 septembrie 2026: au loc noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, reportul depășește 1 milion de euro, în timp ce la Joker, premiul pus în joc trece de 1,15 milioane de euro.

Report de peste 1 milion de euro la Loto 6/49

La Loto 6/49, la categoria I, este în joc un report de peste 5,28 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1 milion de euro. Premiul cel mare continuă să se reporteze pentru următoarea tragere.

Peste 886.000 de euro, report la Noroc

La Noroc, reportul cumulat ajunge la peste 4,65 milioane de lei, adică mai mult de 886.100 de euro. Suma este pusă în joc la tragerea de joi, 10 septembrie 2026.

Joker: report de peste 1,15 milioane de euro

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 6 milioane de lei, respectiv mai mult de 1,15 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 708.300 de lei, echivalentul a peste 134.800 de euro.

Noroc Plus și Loto 5/40: premii importante

La Noroc Plus, categoria I, este în joc un report de peste 816.600 de lei, adică mai mult de 155.400 de euro.

Și la Loto 5/40, categoria I, premiul pus în joc este unul consistent. Reportul depășește 1 milion de lei, echivalentul a peste 207.300 de euro.

Peste 79.500 de euro, report la Super Noroc

La Super Noroc, reportul cumulat depășește 417.500 de lei, ceea ce înseamnă mai mult de 79.500 de euro.

Premiu câștigat la Joker la tragerile de duminică

La tragerile Loto de duminică, 6 septembrie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.700 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

La tragerea Joker, un jucător a câștigat premiul de la categoria a III-a, în valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe joaca.loto.ro.

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