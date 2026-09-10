LOTO azi, 10 septembrie 2026: reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Ce bani sunt în joc la Noroc

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 sept. 2026, 09:11

Joi, 10 septembrie 2026: au loc noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, reportul depășește 1 milion de euro, în timp ce la Joker, premiul pus în joc trece de 1,15 milioane de euro.

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