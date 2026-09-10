Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
LOTO azi, 10 septembrie 2026: reporturi uriașe la 6/49 și Joker. Ce bani sunt în joc la Noroc
Foto/Arhivă
Joi, 10 septembrie 2026: au loc noi trageri la Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, reportul depășește 1 milion de euro, în timp ce la Joker, premiul pus în joc trece de 1,15 milioane de euro.
Citește și
- 09:59Momentul în care un șofer provoacă un accident și continuă pe contrasens, pe A1 Timișoara–Arad| VIDEO
- 09:55România pierde populație într-un ritm alarmant. Într-o singură lună au murit cu peste 5.000 de oameni mai mulți decât s-au născut
- 09:34O ieșeancă a aflat că are un credit la bancă, deși nu a împrumutat niciun ban. Cine a luat banii
- 09:18Steag roșu pe plajele din Eforie! Avertismentul salvamarilor: Nicio baie și nicio fotografie în valuri nu merită să vă puneți viața în pericol
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News