Incident grav pe A3 București–Ploiești: trafic blocat după ce un vehicul a luat foc

Publicat 9 sept. 2026, 21:57 Actualizat 9 sept. 2026, 22:01

Circulația pe sensul spre Ploiești al Autostrăzii A3 este blocată parțial, miercuri seară, după ce un vehicul a luat foc în zona localității Voluntari, potrivit unor imagini postate pe un grup de trafic. Incidentul a generat un blocaj temporar, iar autoritățile intervin pentru degajarea carosabilului.

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