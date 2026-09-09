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Incident grav pe A3 București–Ploiești: trafic blocat după ce un vehicul a luat foc
Incendiu pe Autostrada 3
Publicat9 sept. 2026, 21:57
Actualizat9 sept. 2026, 22:01
Circulația pe sensul spre Ploiești al Autostrăzii A3 este blocată parțial, miercuri seară, după ce un vehicul a luat foc în zona localității Voluntari, potrivit unor imagini postate pe un grup de trafic. Incidentul a generat un blocaj temporar, iar autoritățile intervin pentru degajarea carosabilului.
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