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Incident grav pe A3 București–Ploiești: trafic blocat după ce un vehicul a luat foc

Incendiu pe Autostrada 3

Incendiu pe Autostrada 3

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 sept. 2026, 21:57
Actualizat9 sept. 2026, 22:01

Circulația pe sensul spre Ploiești al Autostrăzii A3 este blocată parțial, miercuri seară, după ce un vehicul a luat foc în zona localității Voluntari, potrivit unor imagini postate pe un grup de trafic. Incidentul a generat un blocaj temporar, iar autoritățile intervin pentru degajarea carosabilului.

Incident grav pe Autostrada A3 București–Ploiești, unde circulația pe sensul spre Ploiești este blocată parțial, după ce un vehicul a luat foc.

Primele informații au apărut pe un grup de trafic, unde șoferii au publicat imagini cu mașina cuprinsă de flăcări. Evenimentul s-a produs în raza localității Voluntari, iar traficul este îngreunat în zonă.

Stire în curs de actualizare.

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