Un sat întreg, terorizat de un minor de 13 ani. Localnicii au protestat în fața primăriei
Protest în fața Primăriei Câineni
Mai mulți locuitori din comuna Câineni, județul Vâlcea, au protestat în fața primăriei, nemulțumiți de modul în care autoritățile au gestionat cazul unui minor de 13 ani acuzat de mai multe fapte grave.
Protest în fața Primăriei Câineni
Mai mulți localnici din comuna Câineni au ieșit miercuri după-amiază în fața primăriei, cerând autorităților să găsească o soluție în cazul unui adolescent de 13 ani acuzat de mai multe agresiuni, printre care viol și tentative de viol.
Potrivit localnicilor, printre persoanele vizate în aceste cazuri s-ar afla în special femei în vârstă. Protestatarii susțin că situația este cunoscută de mai mulți ani, iar comportamentul minorului s-ar fi agravat constant, în timp ce acesta a rămas în comunitate.
Oamenii cer instituțiilor abilitate să intervină și să identifice măsurile prevăzute de lege care să împiedice producerea unor noi victime.
Primarul vorbește despre mai multe cazuri
Primarul comunei Câineni, Ion Nicolae, a declarat pentru Agerpres că problemele asociate minorului datează de aproximativ doi-trei ani și că ar exista mai multe femei care ar fi fost agresate.
„De doi, trei ani de zile creează probleme. Violuri și tentative de viol, în special asupra unor femei de peste 65 de ani. Le urmărea și profita de ele. Actul în sine nu știu dacă s-a și întâmplat. Sunt vreo patru-cinci femei pe care le-ar fi agresat. În cazul uneia dintre ele chiar este confirmat, cu cercetare, violul, dar cine știe câte or mai fi în această situație și care nu au spus de rușine”, a declarat primarul comunei Câineni, Ion Nicolae.
Edilul a precizat că reprezentanții administrației locale au mers de mai multe ori la familia minorului, în satul Greblești, împreună cu reprezentanți ai serviciilor sociale, ai poliției și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Primăria susține că a sesizat autoritățile
Ion Nicolae a afirmat că, în urma acestor demersuri, reprezentanții administrației locale nu au putut dispune direct măsuri împotriva copilului, iar cazul a fost transmis instituțiilor competente.
„Copilul provine dintr-o familie dezbinată. Tatăl lui are un comportament foarte urât. De fiecare dată când am fost acolo cu cei de la asistență socială, cu poliția, cu cei de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), ne-a adresat injurii - că are cineva ceva cu copilul lui, că vrem să-i luăm copilul de lângă el. Și vă spun că ne-am autosesizat de fiecare dată când am fost informați de isprăvile lui. Primăria nu poate face însă altceva decât să respecte legea. I-am înștiințat pe cei de la DGASPC, iar soluția dată a fost să fie monitorizat. Eu întreb însă: în aceste cazuri oare nu se poate merge mai departe și statul să-și facă treaba, să-i decadă din drepturile părintești pe părinți și copilului să i se facă o expertiză de sănătate mintală? Comunitatea din satul Greblești este una de oameni normali, care nu obișnuiau să stea cu ușile și ferestrele închise. Acum, din cauza acestui copil, toată lumea e panicată. Nu e posibil așa ceva. Nu ne-am mai confruntat cu o asemenea situație și îi înțeleg pe oameni, care trăiesc efectiv sub teroare, că au recurs acum la protest. De aceea îi și susțin și am fost de acord cu protestul lor de astăzi”, a mai spus primarul din Câineni.
Poliția Vâlcea confirmă existența mai multor sesizări
Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis că pe numele băiatului au fost înregistrate mai multe sesizări, cea mai recentă fiind depusă în luna august 2026.
Polițiștii precizează însă că minorul nu a împlinit vârsta de 14 ani, astfel că, potrivit legislației penale în vigoare, acesta nu răspunde penal.
„La data de 17 august 2026 a fost înregistrată sesizarea la care se face referire în materialul apărut în spațiul public, privind o faptă care ar fi fost săvârșită asupra unei minore în vârstă de 15 ani. În toate situațiile sesizate, polițiștii au efectuat activitățile procedurale prevăzute de lege, fiind întocmite dosare penale, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brezoi. Precizăm că, potrivit legislației penale în vigoare, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, astfel că față de acesta nu pot fi dispuse măsurile preventive prevăzute de legislația procesual penală”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, Eduard Văduva.
Minorul a fost internat și apoi externat
Poliția Vâlcea a precizat că, în urma demersurilor efectuate în acest caz, adolescentul a fost internat într-o unitate medicală de specialitate.
Internarea nu a fost însă de lungă durată. Minorul a rămas în unitatea medicală timp de cinci zile, după care a fost externat și preluat de mama sa.
„Din perspectiva Poliției, în toate situațiile înregistrate au fost efectuate activitățile și demersurile prevăzute de cadrul legal. Totodată, în urma activităților desfășurate, minorul a fost internat în mod nevoluntar într-o unitate medicală de specialitate, unde a rămas pentru o perioadă de cinci zile, ulterior fiind externat și preluat de către mama sa”, a adăugat Eduard Văduva.
Primul incident grav menționat de autorități
Potrivit surselor oficiale, primul incident grav în care ar fi fost implicat băiatul datează din august 2025.
Atunci, camerele de supraveghere l-ar fi surprins în timp ce încerca să forțeze o femeie să întrețină relații sexuale cu el. Femeia ar fi fost urmărită de minor în timp ce se întorcea acasă.
Potrivit informațiilor din dosar, aceasta s-a zbătut și l-a lovit pe adolescent, reușind astfel să scape.
O altă agresiune ar fi avut loc în septembrie
Câteva săptămâni mai târziu, pe 13 septembrie 2025, ar fi avut loc o nouă tentativă de viol asupra unei femei care se afla singură pe un teren din afara satului.
Ulterior, minorul ar fi agresat o femeie în vârstă pe care ar fi surprins-o în propria grădină, în timp ce aceasta culegea mere.
Conform informațiilor prezentate, adolescentul ar fi profitat de neatenția femeii, ar fi sărit asupra ei, ar fi lovit-o și ar fi strâns-o de gât, după care ar fi dezbrăcat-o parțial și ar fi violat-o. Fapta ar fi fost confirmată prin expertiză medico-legală.
Ancheta ar fi indicat și faptul că băiatul ar fi încercat anterior să atingă alte două femei din localitate.
În timpul audierilor, acesta ar fi declarat că se simte atras de femei în vârstă deoarece le consideră vulnerabile și ușor de constrâns. Dosarul respectiv a fost însă clasat, întrucât la momentul faptelor minorul avea 12 ani și 7 luni.
Alte incidente menționate în cazul adolescentului
Autoritățile din Câineni au precizat că băiatul ar fi fost implicat și în alte incidente.
În 2022, adolescentul ar fi ucis o pisică, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile locale.
În 2024, el ar fi fost implicat în acte sexuale pe terenul de sport al unei școli din localitate.
Polițiștii l-au cercetat și în martie 2026 pentru o nouă tentativă de viol.
Cazul a ajuns astfel din nou în atenția comunității din Câineni, localnicii solicitând intervenția instituțiilor abilitate în limitele prevăzute de legislație.
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