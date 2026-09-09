Greșeala pe care o fac mulți părinți: ce nu se pune în pachețelul pentru școală

Odată cu începerea școlii, pachețelul pentru copii devine o grijă pentru mulți părinți. Alegerea alimentelor, modul de păstrare și timpul petrecut în ghiozdan sunt esențiale pentru siguranța și sănătatea celor mici.
Ce alimente ar trebui să eviți în pachețelul copilului
Pregătirea pachețelului pentru școală poate deveni o provocare pentru părinți, mai ales atunci când trebuie alese alimente care să fie gustoase, hrănitoare și ușor de păstrat. Nutriționiștii recomandă evitarea unor produse care au un conținut ridicat de zahăr, sare, grăsimi sau aditivi și care pot afecta starea de bine și concentrarea copilului.
Mezelurile și alimentele ultraprocesate
Salamul, parizerul și crenvurștii sunt produse pe care este bine să le consumi cât mai rar. Acestea pot avea un conținut ridicat de sodiu, nitriți și grăsimi saturate.
O alternativă mai potrivită pentru pachețelul de la școală poate fi carnea de pui sau de curcan preparată în casă și feliată subțire.
De asemenea, produsele de tip fast-food și semipreparatele prăjite, precum puiul prăjit sau produsele de patiserie congelate, nu sunt cele mai bune alegeri pentru masa copilului. Acestea pot fi greu de digerat și își pot pierde calitatea atunci când sunt păstrate mai multe ore în ghiozdan.
Dulciurile și produsele de patiserie cu mult zahăr
Biscuiții cu cremă, prăjiturile ambalate și gogoșile conțin, de regulă, cantități importante de zahăr și grăsimi. Consumul lor poate determina creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi care pot fi asociate cu senzația de oboseală și dificultăți de concentrare.
Nici batoanele de cereale sau cerealele îndulcite nu sunt întotdeauna o alegere sănătoasă. Unele produse promovate drept gustări pentru copii pot avea un conținut ridicat de zahăr.
Prăjiturile cu cremă sau frișcă necesită, în plus, condiții corespunzătoare de păstrare. Dacă sunt ținute mai multe ore la temperatura camerei, există riscul să se altereze.
Ce băuturi nu ar trebui să ajungă în pachețel
Sucurile acidulate sau neacidulate din comerț pot aduce cantități mari de zahăr și puțini nutrienți. Pentru hidratarea copilului, apa rămâne o alegere simplă și potrivită.
De evitat sunt și băuturile energizante sau cele care conțin cofeină. Acestea nu sunt recomandate copiilor și pot favoriza agitația, tulburările de somn și creșterea ritmului cardiac.
Chipsurile, pufuleții și alte gustări sărate
Chipsurile, pufuleții și covrigeii foarte procesați pot conține cantități mari de sare și grăsimi, fără să ofere suficiente substanțe nutritive.
În locul acestor gustări, părinții pot opta pentru variante mai simple și mai puțin procesate, în funcție de vârsta și nevoile copilului.
Atenție la alimentele care se alterează rapid
Un alt aspect important este modul în care alimentele sunt păstrate până când copilul ajunge să le consume. Produsele perisabile, precum lactatele și iaurturile, trebuie păstrate în condiții adecvate de temperatură. O geantă termoizolantă și elementele refrigerante pot fi utile atunci când pachețelul trebuie să stea mai multe ore fără frigider.
Și ouăle fierte, peștele sau conservele de ton pot fi mai puțin potrivite pentru mediul școlar din cauza mirosului puternic, chiar dacă unele dintre aceste alimente pot face parte dintr-o alimentație echilibrată.
Alimente cu risc de înec pentru copiii mici
Pentru copiii mici, părinții trebuie să acorde o atenție deosebită formei și dimensiunii alimentelor. Nucile și alunele întregi, strugurii și roșiile cherry întregi pot prezenta risc de înec.
Strugurii și roșiile cherry trebuie tăiate pe lung, în jumătăți sau sferturi, astfel încât să fie mai ușor și mai sigur de consumat de către copiii mici.
Pachețelul pentru școală trebuie ales și păstrat cu atenție
Pe lângă calitatea alimentelor, părinții trebuie să țină cont de modul în care acestea sunt transportate și de numărul de ore pe care îl petrec în ghiozdan. Un pachețel potrivit pentru școală ar trebui să conțină alimente cât mai puțin procesate, să fie echilibrat și să fie păstrat în condiții corespunzătoare până la momentul consumului.