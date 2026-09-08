Prima zi fără școală din anul 2026-2027. Elevii vor avea un weekend prelungit

Publicat 8 sept. 2026, 12:08 Actualizat 8 sept. 2026, 12:14

Elevii vor avea prima zi fără cursuri din noul an școlar pe 5 octombrie, când este marcată Ziua Internațională a Educației. În 2026, data cade într-o zi de luni, astfel că elevii vor avea un weekend prelungit.

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