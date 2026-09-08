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Educatie· 1 min citire

Prima zi fără școală din anul 2026-2027. Elevii vor avea un weekend prelungit

Calendar elevi

Calendar elevi

Scris deMădălina Cristea
Publicat8 sept. 2026, 12:08
Actualizat8 sept. 2026, 12:14

Elevii vor avea prima zi fără cursuri din noul an școlar pe 5 octombrie, când este marcată Ziua Internațională a Educației. În 2026, data cade într-o zi de luni, astfel că elevii vor avea un weekend prelungit.

Elevii au revenit la școală pe 7 septembrie, însă prima zi fără cursuri nu este departe. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027 făcută publică de Ministerul Educației, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, nu se organizează cursuri.

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În 2026, 5 octombrie cade într-o zi de luni, ceea ce înseamnă că elevii vor avea un weekend prelungit, între 3 și 5 octombrie.

5 octombrie, zi fără cursuri

Ziua Internațională a Educației este marcată anual pe 5 octombrie, iar această dată este prevăzută în calendarul școlar drept zi fără cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar.

Ziua de 5 octombrie nu este însă o sărbătoare legală generală pentru toți angajații.

Când mai au elevii vacanță

Vacanța de iarnă este programată între 23 decembrie 2026 și 10 ianuarie 2027, iar elevii revin la cursuri pe 11 ianuarie.

În perioada 15 februarie - 7 martie 2027, fiecare inspectorat școlar va stabili o săptămână de vacanță. Vacanța de primăvară va avea loc între 24 aprilie și 4 mai 2027, iar vacanța de vară începe pe 19 iunie 2027.

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