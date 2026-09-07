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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan cere o nouă lege a salarizării. Când ar putea fi adoptată
Nicușor Dan
Publicat7 sept. 2026, 14:23
Actualizat7 sept. 2026, 14:30
Președintele Nicușor Dan susține că România are nevoie de o nouă lege a salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pentru 2027. Șeful statului atrage atenția asupra inechităților salariale, în special din sistemul de educație, și asupra numărului mare de litigii generate de actualul sistem.
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