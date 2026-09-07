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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan cere o nouă lege a salarizării. Când ar putea fi adoptată

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deDana Bărăgan
Publicat7 sept. 2026, 14:23
Actualizat7 sept. 2026, 14:30

Președintele Nicușor Dan susține că România are nevoie de o nouă lege a salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pentru 2027. Șeful statului atrage atenția asupra inechităților salariale, în special din sistemul de educație, și asupra numărului mare de litigii generate de actualul sistem.

"Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea și, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, care va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechitățile și în special în sistemul de educație", a declarat luni Nicușor Dan.



Președintele s-a referit la litigiile legate de un proiect al acestei legi, litigii care, potrivit lui, sunt de ordinul zecilor de mii.

"Ți se spune că pentru o muncă similară nu sunt salariile identice. Până la urmă, asta va și încărca instanțele, va și pierde bani de la buget și va și genera tensiuni sociale. Deci e nevoie de o lege a salarizării. De asemenea, din perspectiva agențiilor de rating, care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale, ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pe 2027", a subliniat el.

Nicușor Dan a vizitat luni, cu ocazia începerii noului an școlar, Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Curcani, județul Călărași.

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