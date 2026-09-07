Nicușor Dan cere o nouă lege a salarizării. Când ar putea fi adoptată

Publicat 7 sept. 2026, 14:23 Actualizat 7 sept. 2026, 14:30

Președintele Nicușor Dan susține că România are nevoie de o nouă lege a salarizării, care ar trebui adoptată până la finalul acestui an, eventual odată cu legea bugetului național pentru 2027. Șeful statului atrage atenția asupra inechităților salariale, în special din sistemul de educație, și asupra numărului mare de litigii generate de actualul sistem.

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