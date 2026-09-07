ANALIZĂ. Victoria partidului AfD - un cutremur socio-politic și un moment de cotitură pentru Germania

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 10:56

„Seismic”, „un cutremur sociopolitic”, „un moment de cotitură pentru Germania”. Așa au descris analiștii politici și numeroase instituții media victoria spectaculoasă a partidului antiimigrație Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile locale desfășurate duminică în Germania. Este oare o exagerare?

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