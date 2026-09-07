ANALIZĂ. Victoria partidului AfD - un cutremur socio-politic și un moment de cotitură pentru Germania
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„Seismic”, „un cutremur sociopolitic”, „un moment de cotitură pentru Germania”. Așa au descris analiștii politici și numeroase instituții media victoria spectaculoasă a partidului antiimigrație Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile locale desfășurate duminică în Germania. Este oare o exagerare?
Victoria AfD în Saxonia-Anhalt provoacă reacții în toată Germania
„Un cutremur”, „un cutremur sociopolitic”, „un moment de cotitură pentru Germania”. Așa au descris analiștii politici și numeroase instituții media victoria spectaculoasă a partidului antiimigrație Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile locale de duminică.
Este însă o exagerare?
Saxonia-Anhalt este unul dintre cele mai mici landuri ale Germaniei. Are aproximativ 1,7 milioane de alegători, dintr-un total de circa 59 de milioane de persoane cu drept de vot la nivel național.
Cât de important poate fi, în aceste condiții, votul dintr-un land atât de mic, mai ales că AfD nu a reușit, la limită, să obțină o majoritate absolută?
Răspunsul este: foarte important.
În primul rând, pentru Germania.
De ce votul din Saxonia-Anhalt contează la nivel național
Deși alegerile au avut loc la nivel regional, rezultatul poate avea consecințe la nivel național. Victoria categorică a AfD pune și mai multă presiune asupra coaliției centriste de la Berlin, deja afectată de probleme politice și de scăderea popularității.
Rezultatul ar putea reprezenta o nouă lovitură pentru cancelarul conservator Friedrich Merz, care promisese să reducă sprijinul electoral pentru AfD.
În același timp, problemele politice interne riscă să slăbească și mai mult poziția Germaniei într-un moment dificil pentru Europa.
Germania este cea mai puternică economie a Uniunii Europene, iar continentul se confruntă simultan cu războiul din Ucraina, tensiunile comerciale generate de politica tarifară a administrației americane și competiția economică tot mai intensă din partea Chinei.
Victoria AfD readuce în prim-plan trecutul nazist al Germaniei
Rezultatul din Saxonia-Anhalt are și o puternică încărcătură istorică.
Trecutul nazist continuă să influențeze profund viața politică germană. Victoria electorală de amploare a unui partid naționalist de extremă dreapta este, în acest context, un eveniment cu o semnificație aparte.
Este pentru prima dată de la căderea celui de-al Treilea Reich, în 1945, când o formațiune de acest tip obține o victorie electorală de asemenea amploare, oferindu-i o perspectivă reală de a ajunge la guvernare, cel puțin la nivel regional.
Autoritățile germane au catalogat AfD, în anumite contexte, drept antidemocratică. Mai multe organizații regionale ale partidului, inclusiv cea din Saxonia-Anhalt, au fost clasificate drept extremiste de dreapta.
AfD își consolidează poziția în estul Germaniei
AfD este de mult timp una dintre cele mai puternice formațiuni politice din estul Germaniei. În prezent, partidul se află însă pe primul loc și în unele sondaje de opinie la nivel național.
Formațiunea profită de nemulțumirea unei părți a electoratului față de partidele tradiționale și de modul în care acestea gestionează probleme precum imigrația, economia și siguranța publică.
Rezultatul din Saxonia-Anhalt ridică astfel o întrebare importantă: cum va reacționa Germania la ascensiunea unei formațiuni care atrage tot mai mulți alegători?
Donald Trump și Rusia salută rezultatul alegerilor
Rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt a atras rapid atenția și în afara Germaniei.
Donald Trump a distribuit pe platforma Truth Social rezultatul exit-poll-ului, iar mesajul AfD are numeroase elemente comune cu discursul politic asociat mișcării MAGA.
Partidul german promovează un mesaj antiimigrație și anti-woke și folosește sloganul „Germania pentru germani”. În același timp, AfD critică presa tradițională, pune sub semnul întrebării neutralitatea unor judecători și promite să redea germanilor mândria față de propria țară.
Și Rusia a urmărit atent rezultatul.
Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus pentru Investiții Directe, a calificat victoria AfD drept „istorică” și a afirmat că guvernul german este „discreditat”, iar Friedrich Merz este „umilit”.
De ce AfD are o poziție favorabilă Rusiei
Poziția AfD față de Rusia reprezintă una dintre principalele diferențe față de partidele germane tradiționale.
Formațiunea susține oprirea ajutorului militar pentru Ucraina și ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei. De asemenea, partidul pledează pentru reluarea importurilor de energie rusească, mai ieftină.
Industria germană, mare consumatoare de energie, a suferit o lovitură economică majoră după reducerea și apoi oprirea importurilor de energie din Rusia, în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei din 2022.
AfD consideră că o apropiere de Rusia ar putea contribui la reducerea presiunilor economice asupra Germaniei.
Problemele economice din est favorizează AfD
Saxonia-Anhalt este cea mai săracă regiune a Germaniei. Diferențele economice dintre estul și vestul țării continuă să fie o sursă importantă de nemulțumire.
Germania a investit sume uriașe după reunificare pentru integrarea fostei Germanii de Est. Estimările privind costul total variază între 2,3 și 3 trilioane de euro, în funcție de sursă și de modul de calcul al inflației.
Cu toate acestea, decalajele economice nu au dispărut complet.
În estul Germaniei este întâlnit și fenomenul numit „Ostalgie”, adică nostalgia față de perioada comunistă și față de ceea ce unii alegători percep drept stabilitatea de atunci.
Această combinație de nemulțumire economică, diferențe regionale și neîncredere în partidele tradiționale contribuie la succesul AfD.
Europa urmărește cu îngrijorare ascensiunea partidelor naționaliste
Alegerile din Saxonia-Anhalt sunt urmărite cu atenție și la Bruxelles.
Următoarele 12 luni se anunță aglomerate din punct de vedere electoral în Europa. Sunt așteptate alegeri în state importante precum Franța, Italia, Spania și Polonia.
Instituțiile europene se tem că partidele naționaliste și formațiunile de extremă dreapta ar putea obține rezultate mai bune în mai multe țări.
Liderul partidului spaniol Vox, Santiago Abascal, a salutat victoria AfD și a descris-o drept „o mare speranță pentru Germania și pentru Europa”.
În Franța, ministrul pentru Europa, Benjamin Haddad, a avut o reacție opusă și a avertizat că victoria extremei drepte într-o regiune germană reprezintă un moment grav pentru Europa.
Ce au în comun partidele naționaliste din Europa
AfD și alte formațiuni europene catalogate drept de extremă dreapta resping, în general, această etichetă. Ele au programe și stiluri politice diferite.
Există însă și elemente comune, precum opoziția față de imigrație, mesajele naționaliste și critica instituțiilor europene.
Rassemblement National, formațiunea franceză condusă de Marine Le Pen, a exclus AfD din grupul său din Parlamentul European în urmă cu doi ani, considerând partidul german prea radical.
În ciuda diferențelor, ascensiunea formațiunilor naționaliste provoacă îngrijorare la Bruxelles.
De ce este importantă unitatea europeană
Mesaje precum „Germania pe primul loc”, „Italia pe primul loc” sau „Franța pentru francezi!” pun în discuție ideea de unitate europeană.
Bruxellesul consideră că Uniunea Europeană trebuie să rămână unită pentru a face față presiunilor externe. Printre acestea se numără politica comercială a administrației americane, concurența economică a Chinei și războiul din Ucraina.
Instituțiile europene din domeniul securității avertizează că eventualele fisuri în sancțiunile împotriva Rusiei sau pozițiile mai rezervate față de NATO ar putea fi exploatate de Moscova.
Oficialii europeni susțin că statele membre trebuie să păstreze un front comun pentru a descuraja noi agresiuni.
Ce îi nemulțumește pe alegătorii europeni
Alegătorii nu sunt preocupați doar de politica externă.
Războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, problemele sistemelor de sănătate și scăderea siguranței economice sunt teme care apasă tot mai mult asupra electoratului.
Imigrația necontrolată și siguranța pe străzi reprezintă, de asemenea, preocupări majore.
Acest context explică, cel puțin în parte, de ce partidele tradiționale pierd teren în fața formațiunilor care promit schimbări radicale.
Votul din Saxonia-Anhalt, semnal de alarmă pentru partidele tradiționale
Victoria AfD poate fi privită ca un semnal de alarmă pentru partidele tradiționale din Germania și pentru instituțiile europene.
O parte dintre alegători se simt dezamăgiți de formațiunile pe care le-au susținut timp de zeci de ani. Faptul că aceștia aleg acum partide aflate la dreapta sau la stânga spectrului politic nu înseamnă automat că au devenit extremiști.
Rezultatul arată însă că nemulțumirea este reală și că sistemul politic tradițional nu mai reușește să convingă aceeași categorie de alegători.
AfD vrea să transforme victoria într-un nou început
Sloganul AfD în campania din Saxonia-Anhalt a fost „Totul este posibil!”.
Formațiunea le-a promis alegătorilor și că îi va face din nou mândri de Germania.
AfD nu a condus până acum la nivel național și rămâne netestată într-un rol guvernamental de această amploare. Totuși, rezultatul din Saxonia-Anhalt arată că tot mai mulți alegători sunt dispuși să îi ofere o șansă.
Pentru Germania și pentru Europa, întrebarea este acum dacă victoria regională a AfD va rămâne un episod izolat sau va reprezenta începutul unei schimbări politice mai ample.
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