Incendiu la o stație electrică din Berlin. Autoritățile investighează un posibil sabotaj

O stație electrică din Berlin a fost ușor avariată într-un incendiu izbucnit luni dimineață. Poliția germană anchetează cazul și verifică dacă focul are legătură cu un posibil act de sabotaj asupra rețelei electrice.
Stația electrică din Berlin, avariată într-un incendiu
Un incendiu izbucnit luni dimineață în centrul Berlinului a provocat pagube limitate la o stație electrică și la un șantier din apropiere. Poliția germană investighează cauza incidentului și verifică inclusiv ipoteza unui posibil sabotaj.
Potrivit autorităților, focul a afectat o parte a instalației electrice. Alimentarea cu energie a capitalei germane nu a fost însă întreruptă.
Poliția verifică dacă incendiul a fost provocat intenționat
Anchetatorii încearcă să stabilească dacă incendiul reprezintă o faptă penală sau rezultatul unei defecțiuni tehnice.
Poliția din Berlin desfășoară verificările împreună cu operatorul rețelei electrice. Autoritățile nu au stabilit deocamdată cauza exactă a incendiului.
Investigația are loc într-un moment în care infrastructura energetică din Germania se află în centrul mai multor anchete privind acte de sabotaj.
Mai multe instalații electrice, vizate în Germania
În ultimele zile, au fost raportate incidente la instalații electrice din mai multe regiuni ale Germaniei.
Printre zonele afectate se numără landurile Renania de Nord-Westfalia, în vestul țării, și Brandenburg, în est.
Poliția germană caută un bărbat în vârstă de 48 de ani, considerat de autorități un activist „extremist” pentru climă. El este suspectat în legătură cu unele dintre aceste incidente.
Anchetatorii au intrat și în posesia a două scrisori de revendicare transmise presei.
Dispozitive explozive, descoperite în Saxonia
Un alt dosar este anchetat în Saxonia, unde poliția a identificat două presupuse tentative de sabotaj.
Vineri, în apropierea unor linii de înaltă tensiune, au fost descoperite dispozitive explozive artizanale. Autoritățile încearcă să stabilească cine le-a amplasat și care era scopul lor.
Aceste incidente au amplificat îngrijorările privind securitatea infrastructurii energetice germane.
Berlinul a mai fost afectat de un atac asupra rețelei electrice
Germania s-a confruntat în ultimele luni cu mai multe atacuri asupra infrastructurii sale. Unele dintre acestea au fost revendicate de grupări de extremă stânga.
Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc pe 3 ianuarie, când incendierea unei instalații electrice din Berlin a lăsat fără energie electrică peste 100.000 de persoane.
Atacul a fost revendicat de gruparea „Vulkangruppe”, cunoscută și sub numele de „Grupul Vulcan”.
Ancheta privind acel incident nu a dus, până în prezent, la identificarea autorilor, iar dosarul a intrat într-un impas.
Germania este în alertă din cauza atacurilor asupra infrastructurii
Seria incidentelor a determinat autoritățile germane să acorde o atenție sporită protejării infrastructurii critice.
Riscurile sunt privite cu atât mai multă seriozitate în contextul războiului din Ucraina. Berlinul acuză de mai mult timp Moscova de desfășurarea unor operațiuni de sabotaj și spionaj pe teritoriul Germaniei.
Noul incendiu de la Berlin readuce astfel în atenție vulnerabilitatea rețelelor electrice și necesitatea identificării rapide a cauzelor din spatele unor astfel de incidente.