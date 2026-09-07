Incendiu la o stație electrică din Berlin. Autoritățile investighează un posibil sabotaj

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 11:38

O stație electrică din Berlin a fost ușor avariată într-un incendiu izbucnit luni dimineață. Poliția germană anchetează cazul și verifică dacă focul are legătură cu un posibil act de sabotaj asupra rețelei electrice.

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