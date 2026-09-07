Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
România depășește țintele PNRR pentru transport verde: peste 1000 de autobuze, tramvaie, troleibuze şi microbuze achiziționate
PNRR
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis luni că a depășit obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru achiziția de mijloace de transport public nepoluante și extinderea infrastructurii pentru vehicule electrice.
Citește și
- 10:05Ursula von der Leyen anunță investiții UE în Groenlanda, pe fondul presiunilor lui Trump
- 09:54Erupțiile vulcanului Krakatau perturbă traficul aerian din Indonezia. 170.000 de pasageri, afectați - GALERIE FOTO
- 09:30AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar nu are majoritate pentru a guverna
- 09:09Donald Trump vrea să schimbe numele statului New Mexico. Cum ar urma să se numească și reacția imediată a guvernatoarei
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News