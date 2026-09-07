România depășește țintele PNRR pentru transport verde: peste 1000 de autobuze, tramvaie, troleibuze şi microbuze achiziționate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 10:37

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis luni că a depășit obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru achiziția de mijloace de transport public nepoluante și extinderea infrastructurii pentru vehicule electrice.

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