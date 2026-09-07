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România depășește țintele PNRR pentru transport verde: peste 1000 de autobuze, tramvaie, troleibuze şi microbuze achiziționate

PNRR

PNRR

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 10:37

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a transmis luni că a depășit obiectivele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru achiziția de mijloace de transport public nepoluante și extinderea infrastructurii pentru vehicule electrice.

Autoritățile locale au cumpărat, prin investiții finanțate din fonduri europene gestionate de Ministerul Dezvoltării, 1.147 vehicule ecologice pentru transportul public. Este vorba despre autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice, utilizate sau destinate utilizării în comunitățile locale.

Peste 1.100 de autobuze, tramvaie și troleibuze nepoluante, cumpărate prin PNRR

Numărul este peste pragul inițial stabilit în PNRR, de 1.135 vehicule nepoluante.

În același timp, beneficiarii proiectelor au declarat în platforma online a ministerului realizarea a 5.278 puncte de încărcare pentru mașini electrice, la nivel național. Ținta renegociată era de 2.000 de puncte de reîncărcare, ceea ce înseamnă că raportările depășesc de peste două ori obiectivul convenit.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat că investițiile contribuie atât la reducerea poluării, cât și la creșterea calității serviciilor publice de transport.

Cseke Attila: Transportul verde înseamnă servicii publice mai bune

„Transportul verde înseamnă mai puțină poluare și servicii publice mai bune. Am reușit să depășim atât ținta pentru vehiculele nepoluante, cât și, într-o proporție semnificativă, ținta pentru infrastructura de reîncărcare a mașinilor electrice. Cele peste 5.200 de puncte de reîncărcare creează o infrastructură necesară pentru tranziția către mobilitatea electrică”, a declarat Cseke Attila.

Investițiile în vehicule electrice și stații de încărcare fac parte din componenta de mobilitate verde finanțată prin PNRR, program prin care România urmărește modernizarea transportului public și reducerea emisiilor generate de trafic.

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