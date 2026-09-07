Erupțiile vulcanului Krakatau perturbă traficul aerian din Indonezia. 170.000 de pasageri, afectați - GALERIE FOTO

Publicat 7 sept. 2026, 09:54 Actualizat 7 sept. 2026, 09:55

Erupțiile vulcanului Anak Krakatau au provocat perturbări majore ale traficului aerian din Indonezia, după ce cenușa vulcanică a ajuns în spațiul aerian din jurul Jakartei. Șapte aeroporturi, inclusiv cele două care deservesc capitala, au fost închise luni, iar aproximativ 170.000 de pasageri au fost afectați de anularea sau întârzierea zborurilor, relatează The Guardian.

Distribuie articolul