Erupțiile vulcanului Krakatau perturbă traficul aerian din Indonezia. 170.000 de pasageri, afectați - GALERIE FOTO

Erupțiile vulcanului Anak Krakatau au provocat perturbări majore ale traficului aerian din Indonezia, după ce cenușa vulcanică a ajuns în spațiul aerian din jurul Jakartei. Șapte aeroporturi, inclusiv cele două care deservesc capitala, au fost închise luni, iar aproximativ 170.000 de pasageri au fost afectați de anularea sau întârzierea zborurilor, relatează The Guardian.
Vulcanul Anak Krakatau este situat în strâmtoarea dintre insulele Java și Sumatra. Erupțiile au început vineri seara, iar cenușa vulcanică a acoperit Jakarta și zonele din apropiere. Din motive de siguranță, autoritățile au suspendat operațiunile aeroportuare.
Ministrul transporturilor, Dudy Purwagandhi, a avertizat că evoluția situației este dificil de anticipat din cauza condițiilor meteorologice.
„Nu putem stabili cu certitudine când se va termina această situație din cauza condițiilor meteorologice dinamice”, a declarat ministrul.
Peste 1.500 de zboruri au fost afectate
Ministerul Transporturilor a anunțat că 1.558 de zboruri au fost întârziate la cele opt aeroporturi afectate de erupție, iar aproximativ 170.000 de pasageri au rămas blocați.
Peste 900 dintre zborurile afectate aveau ca punct de plecare sau destinație aeroportul internațional Soekarno-Hatta, principalul aeroport care deservește Jakarta.
Zboruri anulate/ Profimedia
Suspendarea operațiunilor la Soekarno-Hatta a fost prelungită până luni, la ora locală 18:00. Restricțiile au fost menținute și la alte aeroporturi din apropierea capitalei, inclusiv în provinciile Lampung și Java de Vest.
Cenușa vulcanică a fost detectată în spațiul aerian din jurul aeroportului, determinând autoritățile să suspende zborurile.
Activitatea școlilor și traficul maritim, afectate
Activitatea școlilor din capitala Indoneziei a fost, de asemenea, afectată. Autoritățile municipale au anunțat că luni cursurile se vor desfășura online, fără să precizeze pentru cât timp va fi menținută măsura.
Și traficul maritim din zonă a fost perturbat de activitatea vulcanică.
Cenușa a ajuns inclusiv în orașul Bandar Lampung, din sudul insulei Sumatra, unde a acoperit mașinile parcate și marginile drumurilor.
Erupție vulcan/ Profimedia
Autoritățile avertizează că pot urma noi erupții
Agenția indoneziană de geologie a anunțat că erupțiile de sâmbătă au produs o fântână de lavă, iar zgomotele puternice generate de activitatea vulcanică au putut fi auzite la sute de kilometri distanță.
Alte erupții au avut loc duminică, cea mai recentă fiind înregistrată la ora 20:23, potrivit agenției de monitorizare a vulcanilor.
Autoritățile au avertizat luni că probabilitatea unor noi erupții rămâne ridicată în perioada următoare. Șefa agenției de geologie, Lana Saria, le-a cerut oamenilor să nu se apropie de vulcan și a avertizat că materialele expulzate în timpul erupțiilor pot reprezenta un pericol pentru persoanele care intră în zona de excludere.
Totodată, navelor care traversează strâmtoarea dintre Java și Sumatra li s-a cerut să manifeste o atenție sporită din cauza posibilelor riscuri pentru navigație. Autoritățile portuare au stabilit o zonă de interdicție cu o rază de trei kilometri în jurul vulcanului.