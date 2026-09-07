Ana Maria Păcuraru: Iranul amenință cu represalii după atacurile SUA asupra a trei tancuri petroliere din Golf

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică după ce armata americană a lovit trei tancuri petroliere iraniene în zona Golfului. Teheranul amenință cu represalii și transmite că perioada în care răspunsurile la atacuri erau proporționale s-a încheiat.
Președintele Parlamentului iranian și negociatorul-șef al Teheranului în discuțiile cu Statele Unite au avertizat că orice nou atac asupra Iranului va primi un răspuns „mai rapid, mai puternic și mai dureros”.
Iranul avertizează că nu va mai răspunde proporțional
Potrivit jurnalistei Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru, mesajele transmise de oficialii iranieni pe Telegram vin după atacul desfășurat de armata americană sâmbătă asupra a trei tancuri petroliere iraniene.
Oficialii de la Teheran susțin că Iranul își va schimba strategia de răspuns în cazul unor noi lovituri americane. Mesajul transmis este că orice atac va atrage represalii mai rapide și mai puternice.
„Răzbunarea Iranului va fi mai rapidă, mai puternică și mai dureroasă”, a avertizat președintele Parlamentului iranian.
Atacul SUA, după lansarea unor rachete balistice iraniene
Loviturile americane asupra navelor petroliere au avut loc după ce Gardienii Revoluției din Iran au lansat rachete balistice asupra unui portavion și a unui distrugător american.
Potrivit informațiilor prezentate, cele două nave militare americane au evitat loviturile, iar atacul nu s-a soldat cu victime.
Washingtonul și Teheranul se află astfel într-un nou schimb de lovituri și amenințări, pe fondul unui conflict care a cunoscut mai multe etape în ultimele luni.
Strâmtoarea Ormuz, principalul punct de tensiune
Situația trebuie privită în contextul mai larg al războiului dintre SUA și Iran, început la 28 februarie 2026. Un armistițiu fragil, negociat în luna iunie, a redus temporar intensitatea confruntărilor, însă ciocnirile au fost reluate în ultima săptămână.
În acest context, Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre principalele puncte de fricțiune dintre cele două state. Importanța strategică a zonei, prin care trece o parte semnificativă a transporturilor petroliere mondiale, amplifică temerile privind o eventuală escaladare a conflictului.
Noile amenințări lansate de oficialii iranieni ridică astfel semne de întrebare cu privire la evoluția confruntărilor dintre Washington și Teheran și la posibilitatea extinderii conflictului în regiunea Golfului.