Ana Maria Păcuraru: Iranul amenință cu represalii după atacurile SUA asupra a trei tancuri petroliere din Golf

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 07:45

Tensiunile dintre Statele Unite și Iran se intensifică după ce armata americană a lovit trei tancuri petroliere iraniene în zona Golfului. Teheranul amenință cu represalii și transmite că perioada în care răspunsurile la atacuri erau proporționale s-a încheiat.

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