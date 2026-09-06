Un pasager a fost imobilizat cu bandă adezivă după un incident violent la bord. Avionul a aterizat de urgență

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 08:56

Un pasager al companiei American Airlines a fost arestat după ce ar fi provocat un incident violent într-un avion care zbura de la Dallas spre Newark. Aeronava a fost deviată către aeroportul Baltimore-Washington, unde bărbatul a fost preluat de autorități.

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