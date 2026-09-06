Un pasager a fost imobilizat cu bandă adezivă după un incident violent la bord. Avionul a aterizat de urgență

Un pasager al companiei American Airlines a fost arestat după ce ar fi provocat un incident violent într-un avion care zbura de la Dallas spre Newark. Aeronava a fost deviată către aeroportul Baltimore-Washington, unde bărbatul a fost preluat de autorități.
Incidentul s-a produs joi seară, în timpul zborului către Newark. Potrivit informațiilor transmise de ABC News, pasagerul a fost identificat drept Arthur Lundeen, în vârstă de 67 de ani, din statul american Arizona.
Martorii au relatat că bărbatul a devenit agitat înainte ca avionul să ajungă la destinație, adresând injurii echipajului și celorlalți călători. Acesta ar fi folosit expresii rasiste și un limbaj obscen, iar situația ar fi degenerat ulterior într-un comportament fizic agresiv.
Pasagerii au intervenit pentru a-l opri
Mai mulți oameni aflați la bord au intervenit pentru a-l imobiliza pe Lundeen. Aceștia au folosit bandă adezivă și coliere din plastic, pentru a-l ține sub control până la aterizarea avionului pe aeroportul Baltimore-Washington International.
Juan Mejia, fost polițist și unul dintre pasagerii care au intervenit, a declarat că a luat decizia de a acționa după ce bărbatul a devenit agresiv fizic. El a fost ajutat de un prieten cu care călătorea.
„Nu voiam să-l rănim, ci doar să-l imobilizăm, astfel încât să putem controla situația și să împiedicăm escaladarea ei”, a explicat Mejia, citat de presa americană.
Acuzații de agresiune și tulburarea ordinii publice
După aterizarea la Baltimore, Arthur Lundeen a fost reținut de polițiști. Autoritatea de Transport din Maryland a anunțat că acesta este acuzat de agresiune și tulburarea ordinii publice, în urma faptelor petrecute în avion.
La momentul intervenției, paramedicii au evaluat o rană deschisă la brațul bărbatului, observată după ce aeronava a ajuns pe aeroportul BWI.
American Airlines a confirmat că pasagerul a fost debarcat la Baltimore, iar avionul și-a reluat ulterior traseul spre Newark. Compania a subliniat că nu acceptă comportamente violente la bordul aeronavelor.
„Siguranța și securitatea clienților și a angajaților noștri sunt prioritare, iar violența nu este tolerată”, a transmis operatorul aerian.
Cazul este analizat în continuare de FBI și de Administrația Federală a Aviației din Statele Unite, FAA.