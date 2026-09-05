Trump anunță un nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina: „S-ar putea să existe șanse mari să reușim”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 16:23

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că i-a trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Rusia și Ucraina, într-o nouă tentativă de a obține un acord care să pună capăt războiului declanșat de invazia rusă din 2022.

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