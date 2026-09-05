Trump anunță un nou plan pentru încheierea războiului din Ucraina: „S-ar putea să existe șanse mari să reușim”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că i-a trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner în Rusia și Ucraina, într-o nouă tentativă de a obține un acord care să pună capăt războiului declanșat de invazia rusă din 2022.
Cei doi emisari americani ar urma să prezinte o propunere de pace atât la Moscova, cât și la Kiev, în condițiile în care negocierile diplomatice au rămas blocate, iar atacurile la distanță dintre Rusia și Ucraina s-au intensificat.
Trump anunță o nouă inițiativă de pace pentru Ucraina
„I-am trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner, doi negociatori extraordinari. Au făcut o treabă excelentă și i-am trimis acolo pentru a vedea dacă putem realiza ceva”, a afirmat Donald Trump, potrivit South China Morning Post.
Liderul de la Casa Albă a spus că reprezentanții săi au primit un plan destinat opririi războiului și a apreciat că există perspective pentru un rezultat pozitiv. Totuși, Trump nu a oferit detalii despre conținutul propunerii și nici nu a clarificat dacă aceasta ar include eventuale concesii teritoriale din partea Ucrainei.
Ce conține planul SUA pentru oprirea războiului din Ucraina
„Au la ei propunere pentru a pune capăt războiului. Și s-ar putea să existe șanse mari să reușim”, a transmis președintele american.
Steve Witkoff și Jared Kushner au mai participat la discuții diplomatice privind încetarea focului în Gaza și Iran și au avut anterior deplasări la Moscova. Vizita la Kiev ar urma însă să fie prima pentru cei doi negociatori americani.
Atac cu dronă asupra sediului SBU din centrul Kievului
Anunțul Washingtonului vine într-un moment de tensiune militară accentuată. Rusia și Ucraina au continuat atacurile cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune, iar numărul victimelor civile a crescut puternic.
Cu puțin timp înainte ca Trump să confirme misiunea emisarilor săi, o dronă rusească a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, aflat în centrul Kievului. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că atacul ar fi vizat biroul șefului interimar al instituției.
Potrivit liderului ucrainean, acesta este primul atac asupra sediului SBU de la începutul invaziei ruse pe scară largă.