Virusul West Nile face ravagii în România. INSP: 58 de cazuri şi trei decese în acest sezon

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 18:37

Un număr de 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate la nivel naţional până la 2 septembrie, dintre care 47 au fost confirmate de laborator, potrivit datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Un nou deces a fost raportat în ultima săptămână, bilanţul persoanelor decedate ajungând astfel la trei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre west nilevirusdecese