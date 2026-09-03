Virusul West Nile face ravagii în România. INSP: 58 de cazuri şi trei decese în acest sezon

Un număr de 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate la nivel naţional până la 2 septembrie, dintre care 47 au fost confirmate de laborator, potrivit datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). Un nou deces a fost raportat în ultima săptămână, bilanţul persoanelor decedate ajungând astfel la trei.
58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile
Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie - 2 septembrie au fost înregistrate 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 47 de cazuri confirmate şi 11 cazuri probabile.
Totodată, s-au înregistrat 3 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi.
Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 15-19 ani (1), 20-29 de ani (4), 30-39 de ani (3), 40-49 de ani (6), 50-59 de ani (12), 60-69 de ani (15), 70-79 de ani (10), ≥ 80 de ani (7).
Dintre bolnavi, 28 au fost femei, iar 42 de persoane provin din mediul urban.
Bucureştiul a înregistrat cele mai multe cazuri. Recomandări pentru populaţie
În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Brăila (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (2), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1 - expunerea în altă ţară, dar atribuit judeţului de rezidenţă), Ialomiţa (3), Iaşi (1), Ilfov (6), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (25).
Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi şi utilizând substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor. De asemenea, este recomandată folosirea substanţelor insecticide în locuinţă şi în jurul acesteia, împiedicarea pătrunderii ţânţarilor în casă prin utilizarea plaselor de protecţie la ferestre, desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei şi îndepărtarea recipientelor cu apă stagnantă şi a gunoiului menajer.