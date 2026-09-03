Danileț, judecătorul karatist, sare în apararea primăriței penale Clotilde Armand: „În 2 ani se șterge tot”

Publicat 3 sept. 2026, 12:21 Actualizat 3 sept. 2026, 12:35 Sursă Realitatea PLUS

Cristi Danileț sare în apărarea lui Clotilde Armand. Fostul judecător susține că în doi ani: "se șterge totul ca și cum nu ar fi fost acest dosar". După ce a fost găsită vinovată de conflict de interese, fosta primăriță a declarat că acest dosar a fost folosit ca armă politică.

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