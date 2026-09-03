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Politica· 2 min citire

Danileț, judecătorul karatist, sare în apararea primăriței penale Clotilde Armand: „În 2 ani se șterge tot”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 12:21
Actualizat3 sept. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS

Cristi Danileț sare în apărarea lui Clotilde Armand. Fostul judecător susține că în doi ani: "se șterge totul ca și cum nu ar fi fost acest dosar". După ce a fost găsită vinovată de conflict de interese, fosta primăriță a declarat că acest dosar a fost folosit ca armă politică. 

Cristi Danileț intervine în scandalul care o vizează pe Clotilde Armand. Fostul judecător a scris pe rețelele sociale că, de fapt, aceasta nu este condamnată.

Danileț, despre dosarul lui Clotilde Armand: „Dacă trec cu bine cei doi ani, se șterge totul ca și cum nu ar fi fost acest dosar”

"S-a fixat o pedeapsă de 1 an de închisoare, dar nu s-a aplicat, ci s-a stabilit un termen de supraveghere de doi ani timp în care ea are anumite obligații de îndeplinit sub vegherea Serviciului de Probațiune - instituția se numește „amânarea aplicării pedepsei”. Acum nu se deschide cazier judiciar și nu există interdicția de a ocupa vreo funcție publică. Dacă trec cu bine cei doi ani, se șterge totul ca și cum nu ar fi fost acest dosar." - a transmis fostul judecător.

Deși a fost condamnată la un an de închisoare, Clotilde Armand visează că va reveni în politică. Armand califică dosarul drept unul „penibil” și afirmă că ancheta ar fi fost folosită ani la rând ca „armă politică”. Fostul primar a transmis pe Facebook că decizia instanței poate fi contestată.

„Nu vorbim despre executarea unei pedepse cu închisoarea sau despre alte năzbâtii din retorica pesedistă. Hotărârea nu este definitivă. O vom ataca în apel”, a transmis aceasta pe Facebook.

Fosta primăriță a fost găsită vinovată de conflict de interese după ce s-a numit singură manager într-un proiect anticorupție.

Instanța i-a impus lui Clotilde Armand obligația de a respecta un termen de supraveghere timp de doi ani dar și confiscarea sumei de aproape 19.000 lei, obținută în cadrul proiectului care i-a adus, de altfel, inculparea.

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