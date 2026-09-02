Scandal de corupție la Spitalul Militar Constanța. Șeful Chirurgiei, acuzat că lua mită aproape zilnic de la pacienți

Doi chirurgi militari de la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța sunt cercetați pentru luare de mită. Procurorii DNA susțin că unul dintre ei ar fi primit bani sau bunuri de la 35 de pacienți ori aparținători, iar celălalt, de la opt persoane.
Doi medici militari chirurgi de la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța sunt acuzați de procurorii DNA că ar fi primit bani și bunuri de la pacienți sau de la rudele acestora, în legătură cu intervenții chirurgicale și consultații. Unul dintre ei este chiar șeful Secției Chirurgie și, potrivit anchetatorilor, ar fi primit mită aproape zilnic, timp de mai bine de o lună.
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Procurorii militari au dispus, începând cu 2 septembrie 2026, control judiciar pe cauțiune pentru Constantin Ghiță, medic militar chirurg cu grad de colonel și șef al Secției Chirurgie. Acesta este cercetat pentru luare de mită în formă continuată, în 35 de acte materiale, și trebuie să depună în termen de șapte zile o cauțiune de 500.000 de lei.
Ce acuzații îi aduc procurorii medicului Constantin Ghiță?
Potrivit DNA, în perioada 27 iulie - 1 septembrie 2026, Constantin Ghiță ar fi primit aproape zilnic bani sau alte bunuri de la 35 de persoane, pacienți ori aparținători. Sumele despre care vorbesc procurorii ar fi fost cuprinse între 100 și 1.000 de lei.
Anchetatorii susțin că banii și bunurile ar fi fost primite în legătură cu activitatea sa de medic chirurg, respectiv pentru intervenții chirurgicale și consultații. Pentru următoarele 60 de zile, acesta se află sub control judiciar pe cauțiune și are interdicția de a profesa ca medic chirurg în cadrul spitalului militar din Constanța.
De ce este cercetat și medicul Laurențiu Marian Minea?
În același dosar este cercetat și Laurențiu Marian Minea, medic militar chirurg cu grad de colonel în cadrul aceluiași spital. Procurorii au dispus față de el control judiciar pentru 60 de zile, începând tot din 2 septembrie 2026. DNA susține că, între 13 august și 1 septembrie 2026, medicul ar fi primit bani și produse alimentare de la opt pacienți sau aparținători. Și în cazul lui, procurorii spun că presupusele foloase ar fi fost primite în legătură cu intervenții chirurgicale și consultații.
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Ce au găsit anchetatorii în timpul perchezițiilor?
Pe 1 septembrie, procurorii au făcut percheziții atât la locuințele celor doi medici, cât și la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța. În timpul verificărilor, anchetatorii spun că au găsit asupra celor doi cadre medicale diferite sume de bani pe care aceștia nu le-ar fi putut justifica.
Cercetările nu se opresc însă la cei doi medici. DNA precizează că în dosar sunt efectuate acte de urmărire penală și față de alte persoane.