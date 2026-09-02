Scandal de corupție la Spitalul Militar Constanța. Șeful Chirurgiei, acuzat că lua mită aproape zilnic de la pacienți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:35

Doi chirurgi militari de la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța sunt cercetați pentru luare de mită. Procurorii DNA susțin că unul dintre ei ar fi primit bani sau bunuri de la 35 de pacienți ori aparținători, iar celălalt, de la opt persoane.

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