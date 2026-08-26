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Iarnă cu ploi, vară cu secetă: noua realitate a Europei

Secetă

Secetă

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat26 aug. 2026, 15:39
SursăRealitatea PLUS

Europa se confruntă cu un fenomen tot mai îngrijorător: chiar și după o iarnă cu multe ploi, solul poate ajunge foarte uscat vara. Temperaturile ridicate fac ca apa acumulată în sezonul rece să se piardă mult mai repede prin evaporare și prin plante.

Seceta se agravează în Europa

Cercetătorii spun că, în vestul Europei, condițiile de evaporare extremă din aprilie-iunie 2026 au devenit de aproximativ 80 de ori mai probabile din cauza schimbărilor climatice. În estul Europei, probabilitatea a crescut de aproximativ 40 de ori.

„Râurile Europei seacă chiar sub ochii noștri. Pe tot continentul, Dunărea, Rinul, Loara, Po și nenumărate alte râuri și pâraie mici ating sau se îndreaptă spre niveluri minime record. Schimbările climatice alimentează în mod evident această secetă și această criză.”, spun cercetătorii.

Problema este gravă și în România. Seceta a afectat puternic agricultura, iar cercetătorii estimează că peste un milion de hectare de porumb au fost pierdute. Nivelurile scăzute ale râurilor și lacurilor afectează, de asemenea, transportul, agricultura și producția de energie. Un exemplu clar este Dunărea, care a ajuns la niveluri foarte scăzute, provocând probleme pentru infrastructura energetică și pentru transport.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că poluarea nu mai reprezintă singura problemă. Dacă temperaturile cresc, apa din sol poate dispărea atât de repede încât o iarnă ploioasă nu mai poate garanta o vară fără secetă.

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