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Extern· 1 min citire
Iarnă cu ploi, vară cu secetă: noua realitate a Europei
Secetă
Publicat26 aug. 2026, 15:39
SursăRealitatea PLUS
Europa se confruntă cu un fenomen tot mai îngrijorător: chiar și după o iarnă cu multe ploi, solul poate ajunge foarte uscat vara. Temperaturile ridicate fac ca apa acumulată în sezonul rece să se piardă mult mai repede prin evaporare și prin plante.
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