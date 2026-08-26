Iarnă cu ploi, vară cu secetă: noua realitate a Europei

Publicat 26 aug. 2026, 15:39 Sursă Realitatea PLUS

Europa se confruntă cu un fenomen tot mai îngrijorător: chiar și după o iarnă cu multe ploi, solul poate ajunge foarte uscat vara. Temperaturile ridicate fac ca apa acumulată în sezonul rece să se piardă mult mai repede prin evaporare și prin plante.

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